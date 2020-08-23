Тимошенко заболела коронавирусом - СМИ

Заболела Тимошенко и члены его семьи. Фото: РБК-Украина

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заболела коронавирус.

Заболели и другие члены ее семьи, передает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Неизвестно, где и когда заболела Тимошенко. Сообщают, что болезнь подхватили ее дочь Евгения Тимошенко и муж Артур Чечеткин.

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Неизвестно в каком состоянии она находится и как проходит лечение.

На утро 23 августа в мире - 23 млн 382 тыс. 946 больных Covid-19. 252 тыс. случаев зафиксировали за минувшие сутки. Украина за минувшие сутки оказалась на 3-м месте среди стран Европы по количеству новых случаев Covid-19.