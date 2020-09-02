Тимошенко впервые прокомментировала свое самочувствие после заражения Covid-19

Лидер Батькивщины поблагодарила оппонентов и друзей за поддержку. Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко рассказала о своем нынешнем состоянии здоровья.

"Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим чуть позже ... А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни", - сообщила политик на своем Facebook.

Тимошенко также поблагодарила врачей, друзей и семью, которые помогали ей преодолеть тяжелое состояние.

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"Иногда я думаю, что я многое в жизни проиграла ... Но сейчас я поняла, что это не так. Не так, потому что у меня есть самое ценное, что может быть у счастливого человека, - это вы, мои родные, мои друзья, мои единомышленники и мои оппоненты", - написала Тимошенко.

О заболевании лидера Батькивщины стало известно 23 августа. Позже однопартиец Вадим Ивченко рассказывал о том, что Тимошенко находилась в критическом состоянии и принимала все необходимые меры для вентиляции легких.