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понедельник, 01 октября 2018 19:48

Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях

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Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
Олигархи маневрируют между Петром Порошенко и Юлией Тимошенко, говорит Олег Рыбачук. Фото: pravda.com.ua

С приходом на пост президента Юлии Тимошенко вместо Петра Порошенко изменений в стране не состоится. Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал бывший вице-премьер и глава Секретариата президента Ющенко Олег Рыбачук.

"На горизонте снова она. Та, которая занимаются перевербовкой и перевоспитанием олигархов, формированием "своих" судей и подготовкой людей на должности для управления потоками.

Люди ошибочно полагают, что с изменением режима Порошенко на режим Тимошенко принципиально изменится подход к власти. Нет. Будет тотальная замена "смотрящих", а влияние на судей сохранится и усилится.

Когда на горизонте появляются возможные облака изменений, то многие продажные чиновникт уже к ним готовятся - переориентируются и приспосабливаются ", - рассказал он.

Будет тотальная замена "смотрящих", а влияние на судей усилится

Тимошенко будет заручиться поддержкой олигархов, прогнозирует Рыбачук.

"Альянс между Тимошенко и Коломойским будет, сейчас его влияние уменьшается. Пинчук, который пытается маневрировать между всеми, тоже будет делать все возможное, чтобы сохранить свое влияние. Все без исключения группы влияния пытаются сориентироваться и сохранить клановую систему. Чтобы в Украине не работал антимонопольный закон. Чтобы делить сектора экономики под себя - энергетика одному, химия другому, нефть, газ, янтарь еще кому-то.Чтобы дальше иметь монопольное право на формирование цен, которые украинцы оплачивают.

Поэтому сюда не могут зайти инвесторы, которые предлагают открытые правила игры с конкурентной средой", - пояснил бывший вице-премьер.

"Никаких изменений не будет, если не менять основу всего. Сейчас сформирована система закрытого доступа в ручном режиме. И большинство рычагов этого доступа - в руках президента", - сказал Рыбачук.

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Следующие выборы президента должны состояться в марте 2019-го, парламента - в октябре того же года.

Президент Петр Порошенко объявит о намерении идти на выборы после старта избирательной кампании.

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