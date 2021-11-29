Тимошенко в Раде выгуляла усыпанный камнями жакет Dolce&Gabbana - в сети оценили образ

Фото: facebook.com/yan.dobronosov

Лидер "Батьківщини", народный депутат Юлия Тимошенко пришла на заседание парламента 29 ноября в жакете от итальянского дома моды Dolce&Gabbana.

Жакет выполнен в черном цвете с фирменными пуговицами бренда. Яркая деталь – украшенный немалым количеством камней воротник.

Также Тимошенко надела черную юбку и черные колготки. Образ дополнила очками в черной оправе и замшевыми сапогами-чулками на каблуке. Прямые волосы политик собрала назад.

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Пользователи сети комментировали образ так:

"Пир во время чумы. Надеюсь, избирателям Юли нравится показ мод во времена выживания";

"Если старую козу одеть в смокинг, то будет старая коза в смокинге";

"Хочется умыть. Тона и румян уже слишком";

"Рассказывает о "зубАжінні";

"Очень красиво";

"Одета красиво, дальше лучше молчать";

"Стильно. А украшения – это так похоже на "раннюю" ЮВТ в парламенте. Тогда блеск и роскошь совсем не скрывались, а наоборот";

"А что тут не так? Не понимаю, стильная и сильная женщина. Что ей, чушкой ходить?".

На сайте бренда аналогичного пиджака нет. Стоимость жакета классического силуэта без украшений стартует от €2 тыс. Вероятно, пиджак Тимошенко сшит по заказу. Поэтому его стоимость будет в разы дороже.