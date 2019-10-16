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Тимошенко требует от Рады отменить поправку Геруса, которая открыла импорт электроэнергии из РФ

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Тимошенко требует от Рады отменить поправку Геруса, которая открыла импорт электроэнергии из РФ
Тимошенко зарегистрировала в Верховной Раде законопроект 2236-1 об отмене поправки Геруса

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко зарегистрировала в Верховной Раде законопроект об отмене поправки нардепа от "Слуги народа", главы энергетического комитета парламента Андрея Геруса, которая разрешила импорт электроэнергии из России.

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии" (относительно импорта электрической энергии) зарегистрирован на официальном веб-портале Верховной Рады (реестр.номер 2236-1). Среди соавторов законопроекта - Алексей Кучеренко и Валентин Наливайченко.

Ранее народный депутат Валентин Наливайченко заявил, что международные партнеры Украины выражают обеспокоенность тем, что Украина покупает электроэнергию у российской компании "Интер РАО", руководитель которой Игорь Сечин находится под санкциями США за аннексию Крыма. Наливайченко отметил недопустимость ведения бизнеса со страной-агрессором.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку - разрешить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена ​​первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи".

Большинство энергоекспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев.

4 октября на сайте президента было зарегистрировано петицию о запрете импорта электроэнергии из России. 7 октября депутаты из фракции "Европейская Солидарность" зарегистрирован проект закона о внесении изменения в Закон Украины "О рынке электроэнергии" (реестр.номер 2236), которым предлагается отменить импорт электроэнергии из России.

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