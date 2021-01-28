Тимошенко с трибуны Рады напомнили о хихиканье с Путиным

Председателя "Батькивщины" Юлию Тимошенко назвали "газовой принцессой". Об этом с трибуны Верховной Рады в четверг заявил сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов.

Перед этим депутат заявил, что надо запретить покупку российского электричества и газа.

"И уж если мы коснулись газа. Сегодня с трибуны о тарифах, газе и совести нам решила рассказать человек, который разбирается в газе. Газовая принцесса Лазаренко (в 2006 году в США бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко был приговорен к 97 месяцам тюремного заключения и штрафу в $10 млн за отмывание денег и другие преступления. 1 ноября 2012 был освобожден. - Gazeta.ua), из-за действий которой государство понесло убытки на миллиарды долларов. Доказательством этого является победа Украины в Стокгольмском арбитраже, когда вернули более 4 миллиардов долларов, которые после "хихи" с Путиным она переплатила Кремлю и за которые Кремль покупал оружие и убивал наших воинов", - заявил нардеп.

"Сегодня нас снова хотят посадить на российскую газовую иглу", - добавил нардеп.

В это время Тимошенко сидела на депутатских местах группы "За будущее", которую связывают с олигархом Игорем Коломойским, и не слушала выступление Герасимова.

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В ноябре 2009 года президент РФ Владимир Путин позволил себе неоднозначные высказывания в адрес президентов Украины Виктора Ющенко и Грузии Михеила Саакашвили. В это время присутствующая с ним премьер Юлия Тимошенко смеялась.