Тимошенко представила обновленную команду столичной "Батьківщини" и ее нового лидера Виталия Нестора

Тимошенко представила новую команду столичного отделения "Батькивщины".

4 июля лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время официального мероприятия представила обновленную команду столичного отделения партии, а также назвала имя нового председателя Киевской городской партийной организации - правозащитника и общественного деятеля Виталия Нестора.

Выступая перед общественностью и журналистами, Тимошенко объявила кандидатов, которых поддерживает партийная организация в Киеве на выборах. Она также выразила благодарность Владимиру Бондаренко, бывшему главе столичной "Батькивщины" за плодотворную работу, - сообщает пресс-служба Киевской городской парторганизации.

"Общество нуждается в изменениях, нуждается в обновлении. Обновленная команда "Батьківщини" в Киеве - настоящий сплав молодости и опыта. Люди, которые понимают, что нужно киевлянам и как обеспечить надлежащую поддержку столицы на общеукраинском уровне", - заявила лидер партии.

Виталий Нестор течение 1,5 лет помогал киевлянам в решении проблемных вопросов, занимая должность главы Центра защиты киевлян.

"Столичная "Батьківщина" обязана и будет представлять достойным образом интересы киевлян как перед органами местного самоуправления, так и в Верховной Раде Украины. Главное сделать Киев современным, безопасным и экологически чистым городом - это основная идея", - отметил Виталий Нестор.

"Батьківщина" поддерживает следующих кандидатов в столице:

211 округ - Мешковський Кирилл Эдуардович

212 округ - Нестор Виталий Романович

213 округ - Быструшкин Ярослав Александрович

214 округ - Бузницкий Василий Юрьевич

215 округ - Юранська Юлия Дмитриевна

216 округ - Ковальчук Михаил Николаевич

217 округ - Сорока Иван Николаевич

219 округ - Якименко Наталья Николаевна

220 округ - Дидовец Юрий Викторович

221 округ - Слюсарев Иван Александрович

223 округ - Гоцкий Николай Николаевич