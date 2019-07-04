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четверг, 04 июля 2019 22:29

Тимошенко представила обновленную команду столичной "Батьківщини" и ее нового лидера Виталия Нестора

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  Тимошенко представила новую команду столичного отделения "Батькивщины".
Тимошенко представила новую команду столичного отделения "Батькивщины".

4 июля лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время официального мероприятия представила обновленную команду столичного отделения партии, а также назвала имя нового председателя Киевской городской партийной организации - правозащитника и общественного деятеля Виталия Нестора.

Выступая перед общественностью и журналистами, Тимошенко объявила кандидатов, которых поддерживает партийная организация в Киеве на выборах. Она также выразила благодарность Владимиру Бондаренко, бывшему главе столичной "Батькивщины" за плодотворную работу, - сообщает пресс-служба Киевской городской парторганизации.

"Общество нуждается в изменениях, нуждается в обновлении. Обновленная команда "Батьківщини" в Киеве - настоящий сплав молодости и опыта. Люди, которые понимают, что нужно киевлянам и как обеспечить надлежащую поддержку столицы на общеукраинском уровне", - заявила лидер партии.

Виталий Нестор течение 1,5 лет помогал киевлянам в решении проблемных вопросов, занимая должность главы Центра защиты киевлян.

"Столичная "Батьківщина" обязана и будет представлять достойным образом интересы киевлян как перед органами местного самоуправления, так и в Верховной Раде Украины. Главное сделать Киев современным, безопасным и экологически чистым городом - это основная идея", - отметил Виталий Нестор.

 

"Батьківщина" поддерживает следующих кандидатов в столице:

211 округ - Мешковський Кирилл Эдуардович
212 округ - Нестор Виталий Романович
213 округ - Быструшкин Ярослав Александрович
214 округ - Бузницкий Василий Юрьевич
215 округ - Юранська Юлия Дмитриевна
216 округ - Ковальчук Михаил Николаевич
217 округ - Сорока Иван Николаевич
219 округ - Якименко Наталья Николаевна
220 округ - Дидовец Юрий Викторович
221 округ - Слюсарев Иван Александрович
223 округ - Гоцкий Николай Николаевич

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Дата
04
июля

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