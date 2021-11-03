Тимошенко появилась в Раде в "белом халате"

Лидер "Батькивщины", народный депутат Украины Юлия Тимошенко пришла на заседание парламента 3 ноября в белом платье.
Под него политик надела черную водолазку. Волосы Тимошенко собрала в низкий хвост. Образ дополнила очками в черной оправе.
"С недавнего времени в этом уважаемом обществе так часто приходится апеллировать к здравому смыслу, что иногда ловишь себя на мысли - людей в белых халатах здесь точно не хватает", - подписала фото Тимошенко в Instagram.
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Пользователи сети комментировали образ так:
"А вам идет";
"Ролевые игры?";
"Вы их вылечите?";
"Такое, госпожа Юлия";
"Образ спасительницы";
"Скорая политическая помощь",
"Стереотип так и просится к этому наряду".
В апреле Юлия Тимошенко кардинально изменила прическу. На заседании Верховной Рады нардеп появилась с кокетливыми кудрями.
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