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понедельник, 10 июня 2019 10:46

Тимошенко под палящим солнцем сделала реверанс в сторону Зеленского

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Партия "Батьківщина" экс-премьера Юлии Тимошенко проводит съезд во дворе офиса на улице Туровской в Киеве.

  Тимошенко проводит съезд на улице
Тимошенко проводит съезд на улице

Тимошенко вместе с активистами партии поднялась на сцену, пишет "Інтерфакс-Україна"

Рядом на сцене с лидером партии народные депутаты Сергей Соболев, Григорий Немыря, Александр Абдулов, Алена Шкрум, Андрей Кожемякин.

  Разом с ней - Сергей Тарута
Разом с ней - Сергей Тарута

На съезд также пришли внефракционный нардеп Сергей Тарута, а также экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, руководитель Государственного комитета телевидения и радиовещания Олег Наливайко.

"Наша команда настроена в новом парламенте идти в коалицию с новым президентом, с другими демократическими проевропейскими силами. И, более того, мы этой коалиции готовы предложить очень сильный план, а главное - сделать все, чтобы этот план стал реальностью", - заявила Тимошенко .

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В первом туре выборов президента 31 марта за Юлию Тимошенко проголосовали 13,4% избирателей.

Внеочередные выборы в парламент запланированы на 21 июля.

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10
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