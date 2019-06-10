Тимошенко под палящим солнцем сделала реверанс в сторону Зеленского

Партия "Батьківщина" экс-премьера Юлии Тимошенко проводит съезд во дворе офиса на улице Туровской в Киеве.

Тимошенко проводит съезд на улице

Тимошенко вместе с активистами партии поднялась на сцену, пишет "Інтерфакс-Україна"

Рядом на сцене с лидером партии народные депутаты Сергей Соболев, Григорий Немыря, Александр Абдулов, Алена Шкрум, Андрей Кожемякин.

Разом с ней - Сергей Тарута

На съезд также пришли внефракционный нардеп Сергей Тарута, а также экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, руководитель Государственного комитета телевидения и радиовещания Олег Наливайко.

Тимошенко проводить з'їзд Батьківщини прямо у дворі свого партійного офісу у Києві. На сонці близько 30 градусів тепла, сховатися немає куди #вибори pic.twitter.com/IRBrQmEFdD — Roman Kravets (@RomanKravets) 10 червня 2019 р.

"Наша команда настроена в новом парламенте идти в коалицию с новым президентом, с другими демократическими проевропейскими силами. И, более того, мы этой коалиции готовы предложить очень сильный план, а главное - сделать все, чтобы этот план стал реальностью", - заявила Тимошенко .

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В первом туре выборов президента 31 марта за Юлию Тимошенко проголосовали 13,4% избирателей. Внеочередные выборы в парламент запланированы на 21 июля.