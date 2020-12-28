Тимошенко перевезли в колонию

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9 лет назад, 30 декабря 2011-го, бывшую премьер-министра Юлию Тимошенко перевезли в Качановскую женскую колонию №54 в Харькове.

Тимошенко этапировали из следственного изолятора в Киеве. Государственная пенитенциарная служба сообщила, что для перевозки предоставили комфортабельный микроавтобус со всеми удобствами (биотуалет, умывальник, 2 дивана). Также отправили 12 чемоданов вещей, для чего задействовали отдельный автомобиль.

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Общая площадь камеры составляла 37,5 м.кв. Был отдельный санузел - унитаз, биде, умывальник и душевая кабинка. Камера рассчитана на 7 человек. В ней, кроме экс-премьера, находилась одна заключенная.

Дорожники утром в экстренном порядке латали дыры в асфальте. У проходной тюрьмы собрались журналисты.

Тимошенко привезли на микроавтобусе, который сопровождали 3 автомобиля.

В октябре 2011-го судья Печерского районного суда города Киева Родион Киреев вынес Юлии Тимошенко приговор - 7 лет заключения, 3 года лишения пребывания на должности во власти. Тогда президентом был Виктор Янукович, а генпрокурором - Виктор Пшонка.

В 2016 году Киреева уволили с должности судьи. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявлял, что экс-судья скрывается в оккупированном Крыму.

Тимошенко обвиняли в превышении власти и служебных полномочий при подписании газовых контрактов с Российской Федерацией 19 января 2009 года. Их Тимошенко заключала с тогдашним российским премьером Владимиром Путиным.

Из колонии Тимошенко перевезли в центральную клиническую больницу Укрзализныци в Харькове, где она находилась под усиленной охраной в условиях тюремного режима.

В апреле 2012-го СМИ опубликовали фото телесных повреждений Тимошенко, которые были нанесены ей во время госпитализации в больницу.

Бывший премьер вышла на свободу 22 февраля 2014 года. В тот день Верховная Рада приняла постановление о выполнении международных обязательств по ее освобождению.

24 января 2019 Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Тюремный срок начнут отсчитывать после ареста.