Тимошенко обвинила правительство в непрофессионализме и предложила план уменьшения тарифов втрое

Тимошенко рассказала, как снизить цену на газ. Фото: thepage.ua

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко требует прекратить издевательство над украинцами и поставлять людям газ по ценам не выше тех, по которым он был закачан в подземные хранилища летом. Это позволит снизить стоимость голубого топлива в три раза - и автоматически удешевит и отопление, и электроэнергию.

Об этом говорится в посте главы "Батькивщины", который она разместила на своей странице в Facebook.

Тимошенко отметила, что люди понимают, что власть их в очередной раз обманула. Украинцы по всей стране выходят на массовые митинги, перекрывают дороги с требованием снизить тарифы. Эти требования справедливы и обоснованные - ведь людям просто не оставили выбора. Глава партии выразила возмущение тем, что действующее правительство, принимая свои решения, вообще не прогнозирует их последствий.

"Во время, когда все наши страны-соседи, понимая насколько существенно пандемия ударила по благосостоянию граждан, уменьшают цену энергоносителей - в Украине наоборот увеличивают. Может, мы пропустили момент, когда украинцы стали самыми богатами среди европейцев, и из них теперь можно драть три шкуры?" - добавила она.

Тимошенко напомнила об опыте собственного правительства, который справился со всеми вызовами, сохраняя тарифы почти в десять раз ниже нынешних.

"Мы воплощали в жизнь жесткую и эффективную антикризисную программу для сохранения экономики, не слушались "советов" внешних лоббистов и понимали, что главная задача власти - заботиться о людях", - отметила она.

Тимошенко отметила, что ситуация с тарифами очередной раз доказывает, что правительством сегодня руководят дилетанты, непрофессионализмом которых ради собственной выгоды пользуются международные спекулянты.

Глава "Батькивщины" отметила, что недавно Государственный аудит дал ответ на вопрос, куда идут доходы от необоснованно завышенных тарифов. Проверка официально установила, что 225 млрд гривен незаконно выведены из НАК "Нафтогаз" за пределы Украины. Это, по словам Тимошенко, больше, чем кредиты, которые Украине дает МВФ. И это те деньги, которые незаконно вытащили из кармана каждого.

"Возможно, после обнародования результатов этого Государственного аудита кто=то понес наказание? Нет! Ни предыдущий президент, под руководством которого тарифы выросли в одиннадцать раз, ни "топ-менеджеры", под руководством которых НАК "Нафтогаз" превратился в воровское племя. Последних - наоборот отправили на повышение! Коболева дополнительно назначили в наблюдательный совет еще одной компании, а Витренко, вместо тюрьмы, поставили исполнять обязанности министра энергетики! При новой власти старые коррупционные схемы сохранились и стали еще более доходными" - возмутилась глава партии.

Тимошенко отметила, что нынешняя ситуация возмутительная еще и потому, что Украина имеет уникальные возможности для обеспечения своих граждан дешевыми энергоносителями.

"Это газ собственной добычи и еще дополнительно у нас есть подземные газовые хранилища, которые позволяют покупать газ летом, в период низких цен, и по этим низким ценам продавать его украинцам в пик сезона, независимо от рыночной конъюнктуры. Эти хранилища не принадлежат ни власти, ни коррупционерам Коболеву и Витренко, ни международным стервятникам, они принадлежат каждому украинцу" - отметила лидер партии.

Тимошенко требует не увеличивать, а уменьшать тарифы - по крайней мере к цене, по которой газ был закачан в подземные хранилища летом. А это, по ее подсчетам, не только позволит снизить стоимость голубого топлива в три раза, но и удешевит отопление и электроэнергию.

"Не умеете сами эффективно управлять страной - спросите тех, кто знает, как это делать" - обратилась лидер "Батькивщины" к чиновникам. - "Народ устал оплачивать ваши "реформы", больше напоминающие эксперименты на грани человечности. Ваши "таланты" уже довели страну "до ручки". Остановитесь, или вас остановят люди " - подытожила глава "Батькивщины".