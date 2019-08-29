Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж

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Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко пришла на торжественное заседание Верховной Рады ІХ созыва с новой прической.

Ранее парламентарий собирала волосы в хвост. Сегодня же пришла в парламент с распущенными волосами и двумя косичками по бокам.

Наряд Тимошенко выбрала идентичный тому, в котором появилась на избирательном участке 21 июля. Это белое платье-миди и обувь на каблуках. Сверху политик надела рубашку оливкового цвета.

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Сегодня состоялось торжественное заседание Верховной Рады ІХ созыва. 424 народных депутата присягнули на верность Украине.