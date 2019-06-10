Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером

Тимошенко идет на выборы с Тарутой.

Партия "Батьківщина" представила первую "пятерку" своего списка на парламентских выборах.

В "пятерке": лидер партии Юлия Тимошенко, внефракционный нардеп Сергей Тарута (его состояние оценивают в $126 млн или 3,3 млрд грн), бывший председатель СБУ Валентин Наливайченко, нардепы из "Батьківщина" Сергей Соболев и Елена Кондратюк.

Список кандидатов в нардепы был утвержден и обнародован на съезде партии в понедельник в Киеве.

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В первом туре выборов президента 31 марта за Юлию Тимошенко проголосовали 13,4% избирателей. Внеочередные выборы в парламент запланированы на 21 июля.