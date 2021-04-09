Тимошенко хочет референдум о земле и марихуане. Это стоит 3 млрд грн

Юлия Тимошенко не поддержала закон о рынке земли, принятый в марте прошлого года. Фото: Богдан Бортаков, bykvu.com

Партия "Батькивщина" начинает организацию проведения референдумов по 5 вопросов. Об этом заявила председатель парламентской фракции политсилы, бывший премьер Юлия Тимошенко.

"Первый вопрос важный - согласен ли украинский народ продать сельскохозяйственную землю", - сказала депутат на пресс конференции в пятницу, сообщает "Інтерфакс-Україна"

Второй вопрос: "Согласны ли люди, чтобы было продано всю стратегическую собственность Украины".

Третье - поддерживает ли общество, чтобы украинский газ по цене 30% прибыли поставлялся украинцам для бытовых нужд.

Четвертое - поддерживают ли граждане легализацию игорного бизнеса.

Пятое - вопрос легализации марихуаны.

Тимошенко заявила, что сейчас в инициативную группу входят почти 10 тыс. человек.

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Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады, член партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук заявил, что стоимость референдума - ориентировочно 3 млрд грн.

"Я бы хотел, чтобы институт референдума использовался для больших объединительных дел, для больших внутренних побед. Такими вопросами должны были быть вхождение Украины в ЕС, НАТО. Вопросы, требующие реального государственного определение, а не внутриполитические вопросы.

Мы не должны забывать о том, что референдум не на каждый день. Это очень дорогая и стоимостная вещь. Стоимость референдума - ориентировочно 3 миллиарда гривен. Важно, чтобы те, кто инициировали, чувствовали свою ответственность", - сказал первый вице-спикер в эфире телеканала "1+ 1".

Закон "О народовластии через всеукраинский референдум" Верховная Рада приняла 26 января. Его подавал президент Владимир Зеленский. Всеукраинский референдум по народной инициативе объявляется по требованию не менее 3 млн граждан, имеющих право голоса. 8 апреля президент подписал закон.