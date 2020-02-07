Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу

Блокировка законопроекту в интересах и Тимошенко и Коломойского, говорит эксперт. Фото: radiosvoboda.org

Монобильшинство может перейти в турборежим, чтобы законопроект о рынке земли принять в феврале. Если нет - до середины марта. Тем временем отдельные силы хотят "завалить" документ.

Об этом Gazeta.ua сказал политолог Владимир Фесенко.

"Те, кто говорят, что они оппозиция, хотят сорвать рассмотрение законопроекта любой ценой. А задача минимум - просто организовать шоу. Показать, как они "борются".

"Слуга народа", в первую очередь президент, заинтересованы, чтобы законопроект стал законом. Нужен результат.

Более 4 тысячи поправок. Если такими темпами рассматривать, когда 200 поправок в сутки, то нужно 20 дней непрерывной работы.

Для "слуг" нет другого выхода, чем возвращение к турборежиму. Или искать варианты, когда будут скопом отклонять определенные поправки. Внеочередные заседания, ночные голосования - чтобы ускорить. Потому что нельзя парализовывать работу ВР на 2-3 месяца только через один закон.

Ситуация, когда тысячи поправок, не впервые. Будут использовать опыт прошлых лет, предыдущего созыва.

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Колеблется "Голос". Возможно, СН будет вести с ними переговоры, чтобы учесть их поправки. Тогда голоса этой фракции могут помочь.

Что касается других фракций, то поправки, которые они подавали, не имеют никакого значения. Цель - "завалить" законопроект. Это им важно не только с точки зрения рейтингов, а чтобы показать поражение президента.

Для Коломойского важно испортить сотрудничество с МВФ. Провал законопроекта создаст проблемы для начала нового соглашения с Фондом.

Для Тимошенко - это способ выйти в лидеры оппозиции. Показать себя, как наиболее ожесточенного критика Зеленского. Как в свое время она сделала с "тарифной проблемой", что стало трамплином для ее возвращения в топы украинской политики.

Порошенко, на самом деле, всегда поддерживал земельную реформу. Но сейчас этого не делает из чисто политических соображений. Потому что ее продвигает Зеленский. Все, что продвигает нынешний президент, неприемлемо для предыдущего. Надо показывать оппозиционность.

Если во фракции и Офисе президента поставят конкретные дедлайны, направят "слуг" на форсированное рассмотрение, тогда, возможно, попытаются окончательно принять в феврале.

Если нет, тогда в марте. Но затягивать не в интересах Зеленского. Поэтому максимум принять закон до середины марта", - говорит Фесенко.

Верховная Рада второй день рассматривала поправки к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения. За сутки рассмотрели 216 из более 4 тысяч.