 
Ексклюзивы
1/5
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Просмотров: 414
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Просмотров: 189
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 1485
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
1 Просмотров: 1809
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Просмотров: 1026
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Просмотров: 2313
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Просмотров: 4186
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Просмотров: 522
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 1008
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Просмотров: 8127
Фото
Все фото
5
3
10
4
39
Жена Луценко показала зажигательный танец с пандой
Жена Луценко показала зажигательный танец с пандой
Нардеп &quot;засветил&quot; в Раде аксессуар стоимостью 2 пенсии
Нардеп "засветил" в Раде аксессуар стоимостью 2 пенсии
Драку нардепов показали в слайдшоу
Драку нардепов показали в слайдшоу
Под Радой митингуют. Полиция усилила меры безопасности
Под Радой митингуют. Полиция усилила меры безопасности
&quot;Чтоб ты жил на одну собаку&quot; – сеть взорвалась фотожабами на заявление &quot;слуги народа&quot;
"Чтоб ты жил на одну собаку" – сеть взорвалась фотожабами на заявление "слуги народа"
Видео
Все видео
Нардеп, которого обматерили в Раде, написал заявление на "слугу"
Нардеп, которого обматерили в Раде, написал заявление на "слугу"
"За клоуна пи**ы получите": нардепы чуть не подрались в Верховной Раде
"За клоуна пи**ы получите": нардепы чуть не подрались в Верховной Раде
Рада берется за рынок земли (онлайн)
Рада берется за рынок земли (онлайн)
"Слуга" обсуждал "пластику" Тимошенко
"Слуга" обсуждал "пластику" Тимошенко
Журналист дал оценку Киве: "Коллаборационизм и государственная измена"
Журналист дал оценку Киве: "Коллаборационизм и государственная измена"
Интервью
1/5
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Просмотров: 135
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1179
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 891
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 486
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3429
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 февраля 2020
1 Просмотров: 594
Що ж ви, хлопці
Ось минуло дев'ять днів, як поховали брата. Він, було, казав: — Я, на зло копачам, умру зимою. — А чого ж так? — Бо ...
пятница, 07 февраля 2020 15:49

Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу

  Комментировать
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Блокировка законопроекту в интересах и Тимошенко и Коломойского, говорит эксперт. Фото: radiosvoboda.org

Монобильшинство может перейти в турборежим, чтобы законопроект о рынке земли принять в феврале. Если нет - до середины марта. Тем временем отдельные силы хотят "завалить" документ.

Об этом Gazeta.ua сказал политолог Владимир Фесенко.

"Те, кто говорят, что они оппозиция, хотят сорвать рассмотрение законопроекта любой ценой. А задача минимум - просто организовать шоу. Показать, как они "борются".

"Слуга народа", в первую очередь президент, заинтересованы, чтобы законопроект стал законом. Нужен результат.

Более 4 тысячи поправок. Если такими темпами рассматривать, когда 200 поправок в сутки, то нужно 20 дней непрерывной работы.

Для "слуг" нет другого выхода, чем возвращение к турборежиму. Или искать варианты, когда будут скопом отклонять определенные поправки. Внеочередные заседания, ночные голосования - чтобы ускорить. Потому что нельзя парализовывать работу ВР на 2-3 месяца только через один закон.

Ситуация, когда тысячи поправок, не впервые. Будут использовать опыт прошлых лет, предыдущего созыва.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему Зеленский приходил на фракцию

Колеблется "Голос". Возможно, СН будет вести с ними переговоры, чтобы учесть их поправки. Тогда голоса этой фракции могут помочь.

Что касается других фракций, то поправки, которые они подавали, не имеют никакого значения. Цель - "завалить" законопроект. Это им важно не только с точки зрения рейтингов, а чтобы показать поражение президента.

Для Коломойского важно испортить сотрудничество с МВФ. Провал законопроекта создаст проблемы для начала нового соглашения с Фондом.

Для Тимошенко - это способ выйти в лидеры оппозиции. Показать себя, как наиболее ожесточенного критика Зеленского. Как в свое время она сделала с "тарифной проблемой", что стало трамплином для ее возвращения в топы украинской политики.

Порошенко, на самом деле, всегда поддерживал земельную реформу. Но сейчас этого не делает из чисто политических соображений. Потому что ее продвигает Зеленский. Все, что продвигает нынешний президент, неприемлемо для предыдущего. Надо показывать оппозиционность.

Если во фракции и Офисе президента поставят конкретные дедлайны, направят "слуг" на форсированное рассмотрение, тогда, возможно, попытаются окончательно принять в феврале.

Если нет, тогда в марте. Но затягивать не в интересах Зеленского. Поэтому максимум принять закон до середины марта", - говорит Фесенко.

Верховная Рада второй день рассматривала поправки к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения. За сутки рассмотрели 216 из более 4 тысяч.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
февраля

Покупка долларов онлайн и перевод средств за границу: начали отменять валютные ограничения

Книга с предсказаниями украинца вышла в Италии

Рисовал, писал стихи и хотел летать - эксперт об украинском авиаконструкторе Антонове

Одиозного депутата лишили мандата

Митрополита нашли убитым

Льюис освободил титул для Кличко

Договорились о новом сигнале бедствия

Самое читаемое
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
15
 1 Просмотров: 45325
К убийству пластического хирурга в Киеве причастны два человека: новые подробности
К убийству пластического хирурга в Киеве причастны два человека: новые подробности Просмотров: 20241
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
6
 Просмотров: 18208
Драку нардепов показали в слайдшоу
Драку нардепов показали в слайдшоу
10
 1 Просмотров: 11781
Усик обозвал ветерана АТО ослом
Усик обозвал ветерана АТО ослом 3 Просмотров: 9451
Политика
За выдворение Саакашвили двум пограничникам объявили подозрения
За выдворение Саакашвили двум пограничникам объявили подозрения Просмотров: 54
Командную работу президента, правительства и депутатов положительно оценили международные партнеры – Гончарук
Командную работу президента, правительства и депутатов положительно оценили международные партнеры – Гончарук Просмотров: 90
Федыну повторно вызывают в ГБР
Федыну повторно вызывают в ГБР Просмотров: 135
Парламентская комиссия нужна для объективности по делу Шеремета - Фриз
Парламентская комиссия нужна для объективности по делу Шеремета - Фриз 1 Просмотров: 72
Арахамия об ОПЗЖ: Террористы в чистом виде
Арахамия об ОПЗЖ: Террористы в чистом виде 1 Просмотров: 756
Больше всего комментируют
6
Нацгвардия закупила МАЗы с российскими двигателями
5
На 1+1 взялись выгораживать русский язык
4
Аваков пытается дискредитировать Вооруженные силы через "дело Шеремета"
3
Усик обозвал ветерана АТО ослом
3
Заработало мобильное приложение "Дія". Зеленский обещает еще один прорыв
Голосов: 14861
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua