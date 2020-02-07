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пятница, 07 февраля 2020 10:00

Рада второй день рассматривает земельный вопрос (онлайн)

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Сегодня Верховная Рада продолжит рассматривать поправки к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

На повестке дня только один вопрос.

Перед рассмотрением земельного вопроса в парламенте состоится час вопросов к правительству.

В четверг депутаты рассмотрели 184 поправки из более 4 тыс. к законопроекту о рынке земли.

Утром депутаты "Слуги народа" охраняли трибуну и ложу спикера.

На месте Дмитрия Разумкова была нардеп Лиза Богуцкая. Также возле президиума скандальный Евгений Брагар.

Автор: @radiosvoboda
 
Автор: @radiosvoboda
 

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Законопроектом об обороте земель сельскохозяйственного назначения предлагается, что покупать землю смогут только граждане Украины, компании, основанные украинцами, государство и местные громады.

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Дата
07
февраля

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