Рада второй день рассматривает земельный вопрос (онлайн)

Сегодня Верховная Рада продолжит рассматривать поправки к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

На повестке дня только один вопрос.

Перед рассмотрением земельного вопроса в парламенте состоится час вопросов к правительству.

В четверг депутаты рассмотрели 184 поправки из более 4 тыс. к законопроекту о рынке земли.

Утром депутаты "Слуги народа" охраняли трибуну и ложу спикера.

На месте Дмитрия Разумкова была нардеп Лиза Богуцкая. Также возле президиума скандальный Евгений Брагар.

Автор: @radiosvoboda

Автор: @radiosvoboda

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Законопроектом об обороте земель сельскохозяйственного назначения предлагается, что покупать землю смогут только граждане Украины, компании, основанные украинцами, государство и местные громады.