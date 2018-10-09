Тимошенко добивается расположения олигархов

Юлия Тимошенко встречается Пинчуком, чтобы получить максимальный медиа-ресурс. Фото: ТСН

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пытается обменять благосклонное отношение к олигарху Виктора Пинчука на его медиа-ресурсы.

Об этом рассказал экономист Борис Кушнирук.

"Тимошенко и Пинчук встречались больше, чем показали журналисты. Встречи происходят по ее просьбе. Пинчук - это прешь всего медиа-ресурс. Но у Тимошенко с ним не дружеские отношения. Однако Юлия Владимировна пытается показать, что будет белой и пушистой после выборов. обещает, что не будет рвать Пинчука. Отрицать эти встречи бессмысленно. Но это не гарантирует поддержки того или иного олигарха ".

Тимошенко хочет рассчитывать на теплые приемы на телевидении.

"Пинчук не имеет доверия к Тимошенко, понимает, что любые обещания экс-премьера не стоят его подписи. Тимошенко никогда не придерживается своих слов. Она политический бросало. Он рассчитывает варианты, если Тимошенко победит на выборах. Тимошенко хочет приходить на телевидение как в тепло ванну. А не встречать зубастых журналистов и экспертов. Телевизор имеет большое влияние на выбор людей и она должна там быть.

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Все олигархи пытаются раскладывать яйца в разные корзины. Неудивительно, что с Тимошенко ведут переговоры ".

Юлию Тимошенко сняли во время встреч с Виктором Пинчуком программа "Схемы". Журналисты показали 2 встречи в Киеве в одном месте в апреле и сентябре этого года.