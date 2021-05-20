Тимошенко, Яценюк и Гройсман никогда не будут в исполнительной власти и моей команде - Зеленский

Такой ответ дал Зеленский на вопросы журналистов. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет видеть в своей команде представителей старой власти.

Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк и Владимир Гройсман за его президентства не будут в исполнительной власти Украины, заявил глава государства на пресс-конференции.

Такой ответ дал Зеленский на вопрос журналистов о возвращении к власти политиков с опытом.

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"Новые лица, которые были, уже состарились. Поэтому они уже имеют опыт. Если вы имеете в виду политиков с мощным опытом, как Тимошенко, Гройсман и Яценюк, то таких людей и с "таким" опытом вы не увидите", - сказал Зеленский.

По словам президента, правительство хорошо выполняет обязанности перед государством.

"Если кто-то плохо работает или выполняет свои обязанности, то мы рады уволить такого политика и заменить на другого", - подчеркнул Зеленский.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский дает пресс-конференцию, посвященную двум годам его президентства. Она происходит на госпредприятии "Антонов". На вопросы журналистов Зеленский будет отвечать в течение нескольких часов.