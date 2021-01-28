Тихановская выступит на заседании "люблинского треугольника"

Заседание состоится при участии министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и его Литовского и польского коллег. Фото: Reuters

29 января Украина, Польша и Литва проведут онлайн-заседание "люблинского треугольника". По инициативе МИД Украины на встрече выступит лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Заседание состоится при участии министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и его литовского и польского коллег - Габриэлиуса Ландсбергиса и Збигнева Рау, отметили в анонсе Министерства.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудят совместные шаги для противодействия вызовам и угрозам в Центральной Европе, обозначат приоритетные направления сотрудничества "люблинского треугольника" 2021 года", - говорится в сообщении.

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"Люблинский треугольник" - трехсторонняя платформа для политического, экономического, культурного и социального сотрудничества между Литвой, Польшей и Украиной. Основан 28 июля 2020-го в Люблине Дмитрием Кулебой, Яцеком Чапутовичем и Линасом Линкявичюсом. Цель - поддержка интеграции Украины в ЕС.