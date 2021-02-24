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среда, 24 февраля 2021 08:49

Тихановская рассказала, что думает о Зеленском

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Тихановская рассказала, что думает о Зеленском
Лидеру белорусской оппозиции было бы очень интересно пообщаться с Зеленским. Фото: Reuters

Экс-кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская рассказала, что думает о президенте Украины Владимире Зеленском.

Лидерше белорусской оппозиции было бы очень интересно пообщаться с Зеленским, заявила она во время интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

"Хотела бы встретиться, потому что мы замечательные соседи... И для будущих отношений, и чтобы познакомиться, рассказать, что происходит. Донести то, что я доносила всем... Он хотел сделать больше, не хотел быть успешным в неуспешной стране. Он понимал, что способен сделать больше, и рискнул многим. Да, не все получается, возможно, люди потом засомневались, но, несмотря ни на что, он идет вперед", - сказала она.

Тихановская добавила, что Зеленский, как и она, принадлежит к "новому виду" политиков, которые не шли к своей должности длительное время.

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Тихановская заявила, что пока что не будет возвращаться в Беларусь из-за страха попасть в тюрьму. По словам оппозиционерки, они с Навальным находятся в разных ситуациях.

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