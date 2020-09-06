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воскресенье, 06 сентября 2020 10:55

Тихановська прокомментировала информацию о расколе оппозиции в Беларуси

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Тихановська прокомментировала информацию о расколе оппозиции в Беларуси
Фото: unn.com.ua

Светлана Тихановська опровергла слухи о расколе в оппозиции Беларусии.

Об этом сообщила во время трансляции в YouTube.

"Работаем мы вместе, не дождетесь. Я не знаю, вообще, откуда пошла такая мысль, что мы разделились, что мы больше не вместе. Мы вместе, у нас есть цель, она не изменилась с предвыборной кампании, и мы все вместе к ней идем", - сказала Тихановська.

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Она поблагодарила Марии Колесниковой, члену президиума совета и координатору штаба експретендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарыка.

"Мы общаемся практически каждый день, мы координируем наши действия. Я так понимаю, что мысль о расстройство пошла после того, как штаб Виктора Бабарыка решил создать партию. Для нас это было немного неожиданно, но оно все равно не противоречит нашей цели. Мы будем идти параллельно ", - сказала Тихановська.

Напомним, в Беларусь 9 августа прошла выборах президента, сразу после которых по всей стране начались массовые протесты и забастовки. Белорусы требуют честных выборов без Александра Лукашенко.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановська попросила помощи на заседании Совета Безопасности ООН.

Нация не должна быть заложником одного человека, который вцепился во власть. Режим Лукашенко обанкротился в глазах белорусской нации.

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06
сентября

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