Тигипко вышел на публику с новой пассией

Бывший вице-премьер и заместитель председателя Партии регионов Сергей Тикипко появился на публике с пассией.
Тигипко пришел на отбор участниц "Мисс Украина Вселенная", сообщает Табло ID
Среди членов конкурсного жюри был народный депутат от "Слуга народа" Жан Беленюк.
Конкурс состоял из частей:
дефиле-знакомства под трек Coldplay X BTS - My Universe;
дефиле в купальниках, под который зрителям выносили основное блюдо;
fashion-дефиле в нарядах от именитых брендов;
конкурсного интервью;
дефиле в вечерних платьях, после которого объявили победительниц.
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Зрителей развлекали Tayanna, танцовщик и недавно певец Александр Лещенко, Ирина Билык.
Корона "Мисс Украина Вселенная" досталась бывшей участнице шоу "Холостяк-10" - Анне Неплях.
Сергей Тигипко развелся с президентом Одесского международного кинофестиваля Викторией - в девичестве Лопатецкой - в октябре 2018 года. Жили в браке с 2004-го. Имеют троих детей.
В прошлом году издание Forbes оценило его состояние в $650 млн.
Тигипко приобрел столичный завод "Кузня на Рибальському" за почти $300 млн. Он принадлежал пятому президенту Петру Порошенко и его товарищу, бывшему первому заместителю председателя фракции БПП Игорю Кононенко.
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