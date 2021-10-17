Тигипко вышел на публику с новой пассией

Бывший вице-премьер и заместитель председателя Партии регионов Сергей Тикипко появился на публике с пассией.

Тигипко пришел на отбор участниц "Мисс Украина Вселенная", сообщает Табло ID

Среди членов конкурсного жюри был народный депутат от "Слуга народа" Жан Беленюк.

Конкурс состоял из частей:

дефиле-знакомства под трек Coldplay X BTS - My Universe;

дефиле в купальниках, под который зрителям выносили основное блюдо;

fashion-дефиле в нарядах от именитых брендов;

конкурсного интервью;

дефиле в вечерних платьях, после которого объявили победительниц.

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Зрителей развлекали Tayanna, танцовщик и недавно певец Александр Лещенко, Ирина Билык.

Корона "Мисс Украина Вселенная" досталась бывшей участнице шоу "Холостяк-10" - Анне Неплях.

Сергей Тигипко развелся с президентом Одесского международного кинофестиваля Викторией - в девичестве Лопатецкой - в октябре 2018 года. Жили в браке с 2004-го. Имеют троих детей.

В прошлом году издание Forbes оценило его состояние в $650 млн.

Тигипко приобрел столичный завод "Кузня на Рибальському" за почти $300 млн. Он принадлежал пятому президенту Петру Порошенко и его товарищу, бывшему первому заместителю председателя фракции БПП Игорю Кононенко.