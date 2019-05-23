Тереза Мэй собирается в отставку

Автор: unn.com Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй объявит об отставке 24 мая

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй объявит об отставке 24 мая в связи с непринятием правительством ее позиции по вопросу выхода страны из Евросоюза .. Об этом сообщает The Times.

Мэй может уйти со своего поста после назначенной на пятницу встречи с Грэмом Брейди, главой Комитета 1922, который объединяет рядовых парламентариев-тори и определяет вопросы выбора или смены лидера партии.

Многие сторонники премьер-министра отказали ей в поддержке после того, как она пообещала во вторник депутатам, что те смогут проголосовать за проведение второго референдума по Brexit в случае, если поддержат соглашение с ЕС.

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В отставку также подала Андреа Лидсом - представительница Мэй в нижней палате парламента.

"Такой ход событий может стать смертельным ударом для премьерства Мэй", - говорят эксперты.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй согласилась провести в Палате общин голосование по поводу второмго референдума выхода страны из ЕС.