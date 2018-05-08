Терещенко предупредил о возможном расколе Украины

Мишель Терещенко отказался от французского гражданства, чтобы работать в Украине. Фото: Ирина Патлатюк

При нынешнем раскладе наибольшие шансы выиграть президентские выборы имеет Юлия Тимошенко. Это расколет Украину пополам.

Такое мнение в интервью Gazeta.ua висловивв мэр Глухова Мишель Терещенко.

"В 2019-м будет критический момент для страны - президентские выборы. Кто их выиграет? Порошенко - думаю, нет. Наибольшие шансы - у Юлии Владимировны. И что она будет делать? Как всегда - продавать Украину, начнет говорить с Россией. Может, в Глухове ее поддержат. Но в Киеве и на Западной Украине - нет. И что тогда? Разделение Украины. А это произойдет, потому что Порошенко ничего не делал для борьбы с коррупцией. У него был шанс, как и у Ющенко. Сейчас украинской власти не доверяют ни в Европе, ни в США", - отметил Терещенко.

Он не видит достойного для страны кандидата на следующих выборах.

"Во Франции был Макрон. Он стал неожиданностью. Но организовывать свою кампанию он начал за год до выборов и говорил, что хочет победить. Я пока не вижу украинского Макрона", - отметил Терещенко.

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Следующие выборы президента должны состояться в марте 2019-го, парламента - в октябре того же года.

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