Терещенко предупредил о возможном расколе Украины

 
Ексклюзивы
1/5
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Просмотров: 684
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
9 Просмотров: 4059
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
2 Просмотров: 7218
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 1332
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
Просмотров: 1539
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
1 Просмотров: 747
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
Просмотров: 603
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
Просмотров: 2412
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 12771
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 1251
Фото
Все фото
3
7
5
20
4
Стали известны подробности майского уикенда нардепов и заместителя министра
Стали известны подробности майского уикенда нардепов и заместителя министра
Вип-персоны на посевной: политики в костюмах поразили появлением на полях
Вип-персоны на посевной: политики в костюмах поразили появлением на полях
Ляшко с рюмкой, а Тимошенко с сырниками: политики постят фото с отдыха
Ляшко с рюмкой, а Тимошенко с сырниками: политики постят фото с отдыха
От масла до билетов в оперу: нардепы создали благотворительные фонды и &quot;засевают&quot; округа
От масла до билетов в оперу: нардепы создали благотворительные фонды и "засевают" округа
Порошенко показал красивые картинки меню для военных
Порошенко показал красивые картинки меню для военных
Видео
Все видео
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Нацсовет о ролике "Интера" к 9-му мая: "Танцы на ранах общества"
Нацсовет о ролике "Интера" к 9-му мая: "Танцы на ранах общества"
Найем рассказал о дружбе прокуроров с его обидчиком
Найем рассказал о дружбе прокуроров с его обидчиком
Задержанный под телекамеры топ-чиновник хочет вернуть должность силой
Задержанный под телекамеры топ-чиновник хочет вернуть должность силой
Мне удалось добиться ареста французской виллы Левочкина на три года - Рабинович
Мне удалось добиться ареста французской виллы Левочкина на три года - Рабинович
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
2 Просмотров: 7209
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 1332
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
Просмотров: 4239
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6102
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2115
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
07 мая 2018
Просмотров: 1944
Слава Богу, що я сама
- Бачу, як інші цілуються й ходять в обнімку. А мені душа болить. Заздрю їм, - розказує при зустрічі подруга Катя. Їй 26 років. Кидає "бичка" від ...
среда, 09 мая 2018 08:30

Терещенко предупредил о возможном расколе Украины

  Комментировать
Терещенко предупредил о возможном расколе Украины
Мишель Терещенко отказался от французского гражданства, чтобы работать в Украине. Фото: Ирина Патлатюк

При нынешнем раскладе наибольшие шансы выиграть президентские выборы имеет Юлия Тимошенко. Это расколет Украину пополам.

Такое мнение в интервью Gazeta.ua висловивв мэр Глухова Мишель Терещенко.

"В 2019-м будет критический момент для страны - президентские выборы. Кто их выиграет? Порошенко - думаю, нет. Наибольшие шансы - у Юлии Владимировны. И что она будет делать? Как всегда - продавать Украину, начнет говорить с Россией. Может, в Глухове ее поддержат. Но в Киеве и на Западной Украине - нет. И что тогда? Разделение Украины. А это произойдет, потому что Порошенко ничего не делал для борьбы с коррупцией. У него был шанс, как и у Ющенко. Сейчас украинской власти не доверяют ни в Европе, ни в США", - отметил Терещенко.

Он не видит достойного для страны кандидата на следующих выборах.

"Во Франции был Макрон. Он стал неожиданностью. Но организовывать свою кампанию он начал за год до выборов и говорил, что хочет победить. Я пока не вижу украинского Макрона", - отметил Терещенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кравчук дал молодым политикам установку перед выборами

Следующие выборы президента должны состояться в марте 2019-го, парламента - в октябре того же года.

Повний текст інтерв'ю читайте на Gazeta.ua та в "Газеті по-українськи".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Терещенко предупредил о возможном расколе Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
мая

Коренные американцы продали правительству США земли в штате Флорида за бесценок

Первый рейс в старейшем аэропорту страны ждут 20 лет

Самое читаемое
Обнаженные и известные: звездные отпрыски превосходят родителей в фотосессиях &quot;ню&quot;
Обнаженные и известные: звездные отпрыски превосходят родителей в фотосессиях "ню"
46
 Просмотров: 202840
Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
7
 Просмотров: 76083
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
35
 1 Просмотров: 55643
Стильная Мелания Трамп в кожаном пиджаке на публике обменялась нежностями с мужем
Стильная Мелания Трамп в кожаном пиджаке на публике обменялась нежностями с мужем
16
 Просмотров: 34604
12 фото Кейт Миддлтон, которая еще не стала герцогиней
12 фото Кейт Миддлтон, которая еще не стала герцогиней
12
 Просмотров: 33338
Политика
США ввели новые санкции против "Рособоронэкспорта"
США ввели новые санкции против "Рособоронэкспорта" Просмотров: 639
Посол ЕС назвал самую успешную украинскую реформу
Посол ЕС назвал самую успешную украинскую реформу Просмотров: 576
Польша на Совбезе ООН инициирует рассмотрение вопроса об аннексии Крыма
Польша на Совбезе ООН инициирует рассмотрение вопроса об аннексии Крыма Просмотров: 999
Антимонопольный комитет сделает проверку гостиниц, которые подняли цены до финала Лиги Чемпионов
Антимонопольный комитет сделает проверку гостиниц, которые подняли цены до финала Лиги Чемпионов Просмотров: 576
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
 9 Просмотров: 4059
Больше всего комментируют
96
"Интер" готовит ко Дню победы концерт с агрессивными лозунгами
48
Выборы-2019: в Кремле нашли способ победы пророссийского кандидата
9
Бывший "регионал" Шуфрич назвал русский "языком победы"
9
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
8
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві
Голосов: 41937
Голосование Почему именно сейчас Петр Порошенко заговорил о вступлении в НАТО?
  • Хочет поднять свой рейтинг, потому что тема популярна в обществе
  • Отвлекает украинцев от реальных проблем в стране
  • Пытается таким образом получить поддержку мира
  • Это просто очередное заявление, не стоит никакого внимания
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua