Терехов превратит 9 мая в Харькове в политический цирк – эксперт

И.о. мэра Харькова Игорь Терехов наверняка превратит 9 мая в политический цирк, так как это было с Благодатным огнем на Пасху.

Об этом на пресс-конференции заявил политический эксперт Кирилл Молчанов.

По его словам, так как в Харькове фактически уже началась предвыборная гонка, то временная действующая власть будет использовать любой повод для добавления себе политических баллов, как это было на Пасху.

"9 мая является для харьковчан одним из важных, как и для одесситов, дней в этом году. И там наверняка все это превратится опять в политический цирк – я имею в виду то, что мы наблюдали с Пасхой. Всем известно, что на Пасху все годы до этого Благодатный огонь привозил в Харьков Добкин. Но так как сейчас там выборы, а Терехову надо набирать свои баллы, он решил то задержать самолет Добкина, то сам отправил самолет за огнем, то потом сам этот огонь встречал – хотя с ним ни один священник в аэропорт не пришел. То есть, по сути, превратил все это в какое-то богохульство и погоню за исключительно своим пиаром – нелепым и неуместным к Пасхе", – отметил Молчанов.

По его словам, скорее всего, то же самое Терехов будет делать и на 9 мая.

"То есть пытаться максимально 9 мая как-то на себя капитализировать как личность, попытаться продавать вместо себя рейтинг, репутацию, достояние Кернеса. Но, честно говоря, я послушал его один раз у Шустера – он достаточно серая и слабая фигура", – добавил эксперт.