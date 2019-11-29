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пятница, 29 ноября 2019 09:55

"Теперь точно не придем": Соколова рассказала, как у Зеленского отказались идти на интервью

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&quot;Теперь точно не придем&quot;: Соколова рассказала, как у Зеленского отказались идти на интервью
"Я говорю:" Слушай, я не могу еще чуть-чуть. Когда вы конкретно придете? ". ФОТО: Facebook-страница Янины Соколовой

В команде Владимира Зеленского отказали телеведущей Янине Соколовой в интервью после того, как она записала видео-приглашение на программу со словами "Владимир, ну ты же не ссыкун, приди в "Рандеву".

Об этом она рассказала в интервью "Украинской правде".

"Могу показать переписку с Кириллом Тимошенко (ныне заместитель председателя Офиса президента - Gazeta.ua), который мне сказал:" Все. Давай на следующей неделе все организуем ". Я ему:" Хорошо, ты мне скажи, какая точно дата, мы закажем камеры". Он отписывает:" Хорошо, в субботу скажу".

"В субботу Кирилл: "Ну, подожди еще чуть-чуть, мы сначала сходим к кому-то". Потом: "Ну, мы сходили к Гордону, подожди еще чуть-чуть".

Я говорю: "Слушай, я не могу еще чуть-чуть. Когда вы конкретно придете?".

"Ну, посмотрим". И я уже разозлилась, потому что мы каждую неделю заказывали камеры.

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Для зрителей объясню: это надо заказывать съемочную группу, чтобы она приехала и все это поснимала. И это не сегодня захотела, а завтра приехали. Надо заранее, потому что это техника и план съемок на канал ".

"Ну, короче. Тогда я уже записала видео, на что Тимошенко написал мне: "Теперь мы точно не придем".

Видео со словами "Владимир, ну ты же не ссыкун, приди в "Рандеву" Янина Соколова записала еще до избрания Владимира Зеленского президентом, в марте 2019.

"Рандеву" - это телепрограмма Янины Соколовой на телеканале пятого президента Петра Порошенко "5 канале".

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