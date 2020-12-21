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понедельник, 21 декабря 2020 16:10

Тело Кернеса сегодня доставят в Харьков

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Тело Кернеса сегодня доставят в Харьков
Кернеса похоронят на 2-м кладбище. Фото: "УНИАН"

Самолет с телом мэра Харькова Геннадия Кернеса прибудет в Украину вечером 21 декабря. Журналистов призвали не штурмовать харьковский аэропорт, ведь никого из представителей прессы к борту не пропустят.

Об этом заявил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

"Прилетает семья, я вас прошу, журналисты, поймите ситуацию и проявите терпение, толерантность. Семья находится в шоковом состоянии. Мы ожидаем прилет самолета из Берлина сегодня с телом Геннадия Адольфовича ориентировочно в 19:00. Похороны состоятся 23 числа. Утром у нас будет отпевание в Благовещенском соборе, затем прощание в фойе Харьковского оперного театра с 9:00 до 13:00", - сказал он.

Кернеса похоронят на 2-м кладбище. В день прощания в центре города перекроют несколько улиц.

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Геннадий Кернес умер ночью 17 декабря. В связи со смертью в городе объявили 3 дня траура.

Кернес занимал должность городского головы Харькова с 2010 года. По данным ЦИК, его третий раз переизбран на 5-летний срок 25 октября. Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него подтвердили Covid-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября политик был госпитализирован в 17-ю городскую больницу, а в ночь на 17 сентября - перевезено самолетом в Берлин на лечение в клинику Charité.

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