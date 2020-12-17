В честь Кернеса хотят поставить памятник или назвать улицу его именем

61-летний Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря в берлинской клинике Шарите. Фото: Facebook

В Харькове могут установить памятник покойному городскому голове Геннадию Кернесу или назвать улицу его именем.

Варианты того, как почтить память градоначальника, сейчас продумывают в городском совете. Об этом сообщил секретарь горсовета Игорь Терехов в комментарии изданию Страна.

По его словам, Кернес стал "брендом Харькова".

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"И мы обязательно увековечат память Кернеса в Харькове. Это наш святой долг перед ним. Некоторые варианты мы сейчас прорабатываем с юридической точки зрения. Увековечить человека можно по-разному. Это может быть как памятник, так и улица, проспект, названные его именем. Мы сейчас думаем, как это сделать ", - отметил он.

Терехов подчеркнул, что сейчас главной задачей остается сделать так, "чтобы память о Кернеса сохранилась у людей".

Ночью 17 декабря умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Кернес занимает должность городского головы Харькова с 2010 года. По данным ЦИК, его третий раз переизбран на 5-летний срок 25 октября. Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него было подтверждено Covid-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября был был госпитализирован в 17-ю городскую больницу, а в ночь на 17 сентября - перевезено самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику Charité.