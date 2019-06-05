Телеканал Порошенко "возродил" Витренко

На телеканале "Прямий", который связывают с пятым президентом Петром Порошенко, появилась бывший нардеп, глава Прогрессивной социалистической партии Наталия Витренко.
Витренко в вечернем эфире в среду объявлял ведущий Мыкола Вересень.
Она говорила по-русски.
"Визит президента в Брюссель показал, что президент еще слабенький", - заявила экс-нардеп.
Далее Витренко в стиле кремлевской пропаганды заявила, что украинский народ "ненавидит" НАТО и ЕС и вспомнила о "внеблоковом статусе".
Также она назвала "ничтожным" включение в Конституцию евроатлантического курса Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко поймали на сотрудничестве с кумом Путина
Ранее Наталья Витренко появлялась на связанном с Виктором Медведчуком телеканале "112 Україна". Там она заявляла, что "Майдан породил войну".
Комментарии3