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среда, 05 июня 2019 21:07

Телеканал Порошенко "возродил" Витренко

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На телеканале "Прямий", который связывают с пятым президентом Петром Порошенко, появилась бывший нардеп, глава Прогрессивной социалистической партии Наталия Витренко.

Витренко в вечернем эфире в среду объявлял ведущий Мыкола Вересень.

  Витренко в студии оглашал Мыкола Вересень.
Витренко в студии оглашал Мыкола Вересень.

Она говорила по-русски.

"Визит президента в Брюссель показал, что президент еще слабенький", - заявила экс-нардеп.

  Бывшая нардеп говорила в стиле кремлевской пропаганды
Бывшая нардеп говорила в стиле кремлевской пропаганды

Далее Витренко в стиле кремлевской пропаганды заявила, что украинский народ "ненавидит" НАТО и ЕС и вспомнила о "внеблоковом статусе".

Также она назвала "ничтожным" включение в Конституцию евроатлантического курса Украины.

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Ранее Наталья Витренко появлялась на связанном с Виктором Медведчуком телеканале "112 Україна". Там она заявляла, что "Майдан породил войну".

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Дата
05
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