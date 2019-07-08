Телеканал NewsOne прокомментировал телемост с пропагандистским "Россия 1"

В NewsOne прокомментировали телемост с Россией. Фото Россия 1

Телеканал NewsOne, который собирается провести телемост с Российской Федерацией, объяснил такое решение "важностью диалога между народами Украины и России".

Канал заявляет, что "сегодня в Украине около 70% людей ждут прямых политических переговоров с Россией", заявляет сайт телеканала.

"Надо поговорить" - это телемост между обычными людьми Украины и России: без политики, без политиков. Каждый со своей стороны должен сделать шаг для прекращениям войны", - указано в заявлении.

Также на сайте говорится что в адрес канала приходят различные сообщения против проведения телемоста. В числе таких обращений телеканал обнаружил также "прямые угрозы и запугивания".

В Нацраду по вопросам телерадиовещания, а также в службу безопасности Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины уже поданы жалобы по поводу телемоста.

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Телеканал NewsOne, который связывают с кумом президента России Путина Виктором Медведчуком, проведет телемост с кремлевскими пропагандистами с "Россия 24". Соответствующий анонс озвучил в эфире российского телеканала московский пропагандист Дмитрий Киселев.