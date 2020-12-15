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вторник, 15 декабря 2020 16:59

Татьяне Чорновил вручили обвинение в убийстве во время Майдана

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Татьяне Чорновил вручили обвинение в убийстве во время Майдана
Государственное бюро расследований завершило следствие против народного депутата Татьяны Чорновол. Фото: Facebook / Татьяна Чорновол.

Экс-депутату Татьяне Чорновол вручили обвинение в умышленном убийстве при поджоге здания в 2014 году, где на тот момент находился штаб "Партии регионов".

Об этом сообщает "BBC".

"Против меня выдвинуты обвинения, дело передается в суд. Следствие завершено", - сообщила она, выйдя из здания Государственного бюро расследований.

Чорновол назвал обвинения "полным бредом".

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Она хочет как можно скорее получить приговор. Потому что он должен быть оправдательным. В противном случае ей может грозить пожизненное заключение, добавила она.

"Но я готова принять и этот приговор, потому что я считаю, что он ускорит конец этой бестолковой зеленой власти", - заявила Чорновол.

10 апреля ГБР пришло к Черновол домой с обысками. Речь идет об уголовном производстве по событиям 18 февраля 2014-го в центре Киева, когда она с группой лиц устроила поджог офиса одной из политпартий, что привело к гибели человека, который был внутри здания. В конце концов Чорновол сообщили о подозрении в убийстве.

Во время следственных действий у нее дома нашли пистолет, автомат и нож.

25 сентября суд изменил меру пресечения для экс-нардепа Татьяны Чорновол, которая подозревается в убийстве. Из-под ночного домашнего ареста ее отпустили на личное обязательство.

Татьяна Черновол - нардепка 8-го созыва ВР, журналистка и общественная деятельница, экс-корреспондент изданий "Левый берег", "Украинская правда", "Обозреватель".

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