Татьков был восстановлен в должности судьи из-за "кнопкодавства" в Раде – адвокат

Адвокат судьи Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова (на фото) прокомментировал решение Большой палаты Верховного Суда, которым Татьков восстановлен в должности судьи. Фото: УНИАН

Одним из главных нарушений, которое дало возможность восстановить экс-главу Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова в должности судьи является голосование карточками народных депутатов во время их отсутствия в сессионном зале ("кнопкодавство"). Об этом в интервью заявил адвокат Татькова Павел Попков.

Напомним, 4 июня Большая палата Верховного Суда оставила без изменений решение Кассационного административного суда, которым Татьков восстановлен в должности судьи. Верховная Рада Украины уволила его с должности 29 сентября 2016 года – в последний день, когда у нее в принципе были полномочия голосовать за увольнение судей. "За", по данным системы "Рада", проголосовали 226 народных депутатов – минимум, необходимый для принятия решения.

"Решение Верховного Суда не стало для нас неожиданностью, поскольку допущенные процедурные нарушения требований Регламента носили очевидный и бесспорный характер. В частности, было нарушено требование о необходимости уведомления судьи не позже, чем за три дня, и об обязательном отложении рассмотрения вопроса в случае первой неявки судьи. … Однако нам удалось в этом деле продвинуться глубже и затронуть вопрос "кнопкодавства". По нашему ходатайству суд истребовал информацию у Госпогранслужбы, согласно которой народные депутаты Антон Геращенко, Василий Амельченко, Александр Герега, Андрей Иванчук и Ольга Белькова в момент голосования либо находились за границей, либо пересекали границу в направлении выезда в рамках международной командировки", - отметил Попков.

По его словам, Кассационный административный суд побоялся затрагивать это нарушение, сославшись на достаточность иных нарушений для отмены постановления Верховной Рады.

Он напомнил, что на таких же основаниях Конституционным Судом был отменен Закон "Об основах государственной языковой политики", так называемый закон Кивалова-Колесниченко. "Хорошо было бы поставить вопрос о личной ответственности соответствующих народных депутатов [при голосовании за увольнение Татькова], мы думаем и в этом направлении", - сказал адвокат судьи.

Он отметил, что для его клиента такое решение суда означает, что он восстановлен в должности с момента увольнения – то есть с ноября 2016 года.

"Соответственно, за весь этот период ему должно быть выплачено вознаграждение судьи. Во-вторых, в отношении действующего судьи действуют гарантии независимости и неприкосновенности, которые предполагают особый порядок совершения отдельных процессуальных действий. Например, для принятия решения о задержании либо содержании под стражей необходимо предварительное согласие Высшего совета правосудия, а подозрение должен предъявлять генеральный прокурор либо его заместитель", - добавил он.

Кроме того, решение ВС дает Татькову возможность уйти в отставку с сохранением соответствующего пенсионного содержания, которое предусмотрено для судьи.

Поскольку Высший хозяйственный суд находится в состоянии ликвидации и не отправляет правосудие, то уже это исключает необходимость выхода Татькова на работу, сказал Попков. "Мой клиент планирует вернуться в Украину сразу после улучшения состояния здоровья, но если исходить из текущего состояния, я не думаю, что может идти речь о продолжении судейской карьеры", - подытожил он.