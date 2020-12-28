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понедельник, 28 декабря 2020 18:10

Татарова помогает "отмазывать" Верховный суд - Шабунин

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Татарова помогает &quot;отмазывать&quot; Верховный суд - Шабунин
Шабунин зафиксировал фамилии всех, кто помогает Татарову избежать ответственности. Фото: УНИАН

Судьи Верховного суда помогают заместителю председателя Офиса Президента Олегу Татарову избежать ответственности так же, как и президент Владимир Зеленский, генпрокурорка Ирина Венедиктова и судьи Печерского и Киевского апелляционного судов.

Об этом сообщает руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин в Facebook.

"Кроме чертей Зеленского, отмазывать Татарова помогает супер реформированный Порошенком Верховный суд".

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Антикоррупционер предложил зафиксировать фамилии всех, кто помогает Татарову избежать ответственности. Он предлагает такой список:

- Ирина Венедиктова - генеральный прокурор Украины;

- Алексей Симоненко - заместитель генерального прокурора;

- Сергей Вовк - судья Печерского районного суда города Киева;

- Ольга Жук и Людмила Кепкал - судьи Киевского апелляционного суда;

- Ольга Булейко, Николай Ковтунович и Юрий Луганский - судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда.

"Ну, и куда же без Владимира Зеленского, с согласия которого все это происходит. Венедиктова, Татаров и реформирована судебная система - это все личная ответственность Зеленского", - добавил Шабунин.

18 декабря Олегу Татарову сообщили о подозрении. По данным Национального антикоррупционного бюро, заместитель руководителя ОП - в прошлом чиновник государственной компании "Укрбуд" - может быть причастен к даче взятки за выдачу недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн. Национальной гвардии.

НАБУ открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генпрокурорки Ирины Венедиктовой в дело.

Сегодня Высший антикоррупционный суд перенес заседание по избранию меры пресечения Андрею Татарову на 30 декабря. По словам судьи, на заседание не явились представители прокуратуры.

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