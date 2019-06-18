Тарута назвал украинских добровольцев боевиками

Тарута в Мариуполе. Фото: InfoResis

Украинский нардеп, лидер партии "Основа" Сергей Тарута во время выступления в Мариуполе назвал украинских военных, защищающих Донбасс, боевиками.

"Ребята наши отдавали жизнь за свободу нашего Мариуполя, за свободу нашей Украины. До конца еще не оценен тот факт, который сделали "боевики", сделали жители Мариуполя – свободу Украины и разрушение порядка Новороссии", – сказал Тарута, пишет InfoResist.

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Спустя минуту он снова оговорился. "Я хотел бы сегодня поблагодарить всех "боевиков", всех батальонов, Национальную гвардию, военных, которые ковали эту победу", – сказал нардеп.

После этих слов в толпе послышались крики недовольства тех, кто обратил внимание на оговорку.

Напомним, в период предвыборной гонки на выборах президента Украины народный депутат Сергей Тарута поддерживал Юлию Тимошенко.