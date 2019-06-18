Тарута назвал украинских добровольцев боевиками

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Просмотров: 1179
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 999
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 225
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 270
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
22 Просмотров: 6885
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 333
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 477
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1809
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3492
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3366
Фото
Все фото
4
4
6
3
5
Зеленский прилетел в Париж
Зеленский прилетел в Париж
Петр Порошенко пересел в эконом-класс
Петр Порошенко пересел в эконом-класс
В кругу военных и семей: Зеленский почтил погибших из-за российской агрессии
В кругу военных и семей: Зеленский почтил погибших из-за российской агрессии
Готов защищать Украину с автоматом: Саакашвили стал на учет в военкомате
Готов защищать Украину с автоматом: Саакашвили стал на учет в военкомате
На Банковую пришли ветераны
На Банковую пришли ветераны
Видео
Все видео
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
В Раду идет гражданин РФ - активист
В Раду идет гражданин РФ - активист
"Борцы с нацизмом" и "оппоблоковци": Майкл Щур показал кандидатов партии Зеленского
"Борцы с нацизмом" и "оппоблоковци": Майкл Щур показал кандидатов партии Зеленского
Троица и День отца: как празднуют украинские звезды и политики
Троица и День отца: как празднуют украинские звезды и политики
Зеленский в Мариуполе "искупался" в фонтане
Зеленский в Мариуполе "искупался" в фонтане
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1854
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3069
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5364
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
16 июня 2019
Просмотров: 819
Ідеальний Мушкетик
Двічі він пригощав домашнім вином. Із ічнянських вишень, яке поставляв йому друг щороку. – Ви такого не спробуєте і в Парижі, – ...
вторник, 18 июня 2019 01:35

Тарута назвал украинских добровольцев боевиками

  Комментировать
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
Тарута в Мариуполе. Фото: InfoResis

Украинский нардеп, лидер партии "Основа" Сергей Тарута во время выступления в Мариуполе назвал украинских военных, защищающих Донбасс, боевиками.

"Ребята наши отдавали жизнь за свободу нашего Мариуполя, за свободу нашей Украины. До конца еще не оценен тот факт, который сделали "боевики", сделали жители Мариуполя – свободу Украины и разрушение порядка Новороссии", – сказал Тарута, пишет InfoResist.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером

Спустя минуту он снова оговорился. "Я хотел бы сегодня поблагодарить всех "боевиков", всех батальонов, Национальную гвардию, военных, которые ковали эту победу", – сказал нардеп.

После этих слов в толпе послышались крики недовольства тех, кто обратил внимание на оговорку.

Напомним, в период предвыборной гонки на выборах президента Украины народный депутат Сергей Тарута поддерживал Юлию Тимошенко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тарута назвал украинских добровольцев боевиками». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: полиция выяснила новые детали
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: полиция выяснила новые детали 1 Просмотров: 27532
Грозы, град, шквалы: в Украине будет ураган
Грозы, град, шквалы: в Украине будет ураган Просмотров: 26515
&quot;Видишь егеря? А он есть&quot; - показали тренировки одной из самых секретных бригад ВСУ
"Видишь егеря? А он есть" - показали тренировки одной из самых секретных бригад ВСУ
7
 1 Просмотров: 19378
&quot;Все купаются просто&quot;: в сеть попали фото некогда популярных крымских курортов
"Все купаются просто": в сеть попали фото некогда популярных крымских курортов
6
 1 Просмотров: 12268
Зеленский прилетел в Париж
Зеленский прилетел в Париж
4
 1 Просмотров: 9720
Политика
ЦИК зарегистрировала список первой партии
ЦИК зарегистрировала список первой партии Просмотров: 1089
Зеленский в Париже говорил о Донбассе
Зеленский в Париже говорил о Донбассе 3 Просмотров: 333
В Раду идет гражданин РФ - активист
В Раду идет гражданин РФ - активист
 3 Просмотров: 1504
Объединение националистов в единый список "Свободы" повышает их шансы
Объединение националистов в единый список "Свободы" повышает их шансы 2 Просмотров: 369
Жена Зеленского поделилась своими планами с первой леди Франции
Жена Зеленского поделилась своими планами с первой леди Франции Просмотров: 1152
Больше всего комментируют
9
Глава АП подтвердил, что Зеленский переедет с Банковой
7
Олигархи формируют правила, по которым будет жить страна - Кухта
3
"Борцы с нацизмом" и "оппоблоковци": Майкл Щур показал кандидатов партии Зеленского
3
В Раду идет гражданин РФ - активист
3
Зеленский в Париже говорил о Донбассе
Голосов: 3610
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua