Тарифы на газ и электроэнергию могут изменить. Фото: pixabay.com

13 апреля в Верховной Раде на внеочередном заседании рассмотрят предложения по изменениям тарифов на коммунальные услуги. Нововведения могут коснуться цен на электроэнергию и газ.

Кроме того, депутаты предложили пересмотреть процедуру замены счетчиков, об этом говорится в повестке дня заседания.

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Народный депутат от "Слуги народа" Юлия Яцык вместе с коллегами зарегистрировала законопроект №4587, которым предлагает вернуть льготный тариф для жителей 30-километровой зоны АЭС. Кроме этого, обязать Кабмин и профильную комиссию разработать механизм регуляции оптового тарифа на газ для украинцев и установить максимальный тариф на газ и абонплату.

Свои предложения также зарегистрировали и другие депутаты. Например, Антон Поляков предлагает вернуть льготный тариф 90 коп. на первые 100 кВт*ч электроэнергии. Его однопартиец Тарас Батенко предложил поручить Кабмину ввести мораторий на повышение тарифов на 1 год и отменить перерасчет тарифов, который уже провели в этом году.

Анна Скороход зарегистрировала законопроект №4576, которым предложила безвозмездно устанавливать счетчики украинцам за счет поставщиков коммунальных услуг.

Украинцы смогут платить за природный газ в течение года фиксированную цену, предложенную поставщиком. Тариф будет действовать с 1 мая текущего года до 30 апреля включительно следующего года.