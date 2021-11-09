Таран в день отставки назначил фигуранта дела квартир Нацгвардии

Министр обороны Андрей Таран в день отставки назначил начальником Главного управления имущества и ресурсов Минобороны полковника Виталия Лещенко, который является подозреваемым по делу квартир Нацгвардии.

Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Приказ Таран издал 3 ноября.

Лещенко, несмотря на расследование НАБУ, работал главой жилищного отдела в Минобороны, сообщил журналист.

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"Лещенко является подозреваемым в громком коррупционном расследовании НАБУ - о краже квартир командованием Нацгвардии, по которому проходят экс-командующий Аллеров, а также близкий к БПП застройщик Максим Микитась и его бывший сотрудник, а ныне - замглавы Офиса президента Олег Татаров.

Автор: Hromadske

Дело расследовалось три года, и все это время Лещенко был подозреваемым, но как раз накануне, 2 ноября, обвинительный акт против Лещенко и других подозреваемых передали в Высший антикоррупционный суд.

Я проверил открытые источники: оказывается, назначение Лещенко было подготовлено в последний момент, уже понимая, что отставка Тарана неизбежна.

12 октября Лещенко подался на срочно назначенный конкурс на должность начальника Главного управления.

Конкурс был срочно завершен 3 ноября - Таран назначил Лещенко непонятно даже когда - ведь с самого утра министр был в Верховной Раде, а после голосования он уже не был министром и не имел права подписывать какие-либо документы", - написал Бутусов.

В декабре 2020 года Татарову сообщили о подозрении в соучастии в передаче взятки в интересах экс-нардепа и председателя Укрбуда Микитася. Последнего обвиняют в хищении госсредств при сооружении жилья для бойцов Нацгвардии. По версии следствия, взятка предназначалась заместителю директора экспертно-криминалистического центра МВД Константину Дубоносу. Чтобы уменьшить сумму ущерба государства по делу с 81 млн грн до 7 млн грн. Офис генпрокурора передал производство из НАБУ в СБУ.