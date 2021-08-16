Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт

Игорь Семиволос: "Россия опасается пассионарности талибов и не без оснований считает, что их влияние может перекинуться на страны Средней Азии. В то же время она заинтересована в ослаблении влияния США в регионе". Фото: Радио Свобода

Талибы пока сами не знают, какую страну строить в Афганистане. Им надо заручиться поддержкой локальных лидеров, племенных верхушек. США ушли из Афганистана, потому что хотят сосредоточиться на борьбе с Китаем и Россией. В то же время РФ опасается роста влияния талибов в Средней Азии.

Об этом Gazeta.ua рассказал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

"События в Афганистане глобально ничего не изменят на политической карте мира, – говорит он. – Это локальные дела. Вопрос даже не в том, какая политическая сила будет при власти в Афганистане, а как поведут себя США. В 2020 году американская сторона подписала с талибами соглашения о завершении войны. Американцы предложили афганцам мир. Талибы оказались в статусе победителей, которых поддержало большинство населения".

В США сейчас действует "доктрина Байдена", ключевой месседж которой – "сбросить балласт". Новая американская администрация стремится прекратить участие в локальных конфликтах, которые дорого обходятся стране, считает эксперт.

"Байден планирует прекратить распылять силы и сосредоточиться на противостоянии с ключевыми глобальными противниками – Китаем и Россией. Поэтому реакция США на события в Афганистане – это реализация "доктрины Байдена". Уже началась критика действующего президента со стороны оппозиции, в частности Трампа. Но уже понятно, что США уйдут с Ближнего Востока. Потому что дальнейшее их пребывание там признано бесперспективным", – утверждает он.

Переброска российских войск в Таджикистан, где расположена крупнейшая российская зарубежная база, свидетельствует о том, что Кремль не доверяет талибам и предпочитает перестраховаться, отмечает Семиволос.

"Россия опасается пассионарности талибов и не без оснований считает, что их влияние может перекинуться на страны Средней Азии. В то же время она заинтересована в ослаблении влияния США в регионе. По Афганистану у нее давнее противостояние с американцами, как когда-то было с англичанами. Но талибы явно не дадут России установить свой контроль".

Талибы, как утверждает эксперт, не будут делать резких шагов. Они нуждаются в политическом признании мира, легализации власти. Поэтому скоро начнутся переговоры. Прежде всего с Россией.

"Приход талибов к власти был прогнозируем. Это вполне логично вытекает из их деятельности предыдущих лет – поддержка ИГИЛ, акции солидарности с Ираном. Пока талибы на распутье и сами не знают, какую страну хотят строить. Да, сейчас они обещают сохранить права женщин на труд и образование. Талибам сейчас надо заручиться поддержкой локальных лидеров, племенных верхушек. Какой-то четкой стратегии относительно будущего Афганистана у них пока нет, она будет вырисовываться в процессе", – отмечает он.

Непосредственного влияния на Украину события в Афганистане иметь не будут, резюмирует Семиволос.

"Разве что у нас появятся афганские беженцы. Не забывайте, что у нашего основного союзника США действует "доктрина Байдена": они хотят уйти из Афганистана для того, чтобы дать отпор России и Китаю на международной арене. А поскольку мы также противостоим России – соответственно есть поле для диалога, и США будут продолжать активное сотрудничество с Украиной", – заключает он.

15 августа 2021 года боевики движения "Талибан" начали "мирный захват" столицы Афганистана Кабула. Президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и передал власть боевикам. За последние дни талибы захватили 25 из 34 столиц провинций Афганистана.