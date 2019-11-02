"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича

Парламент нашел в себе силы в решении по Дубневичу, говорит эксперт. Фото: УНІАН

Решение снять неприкосновенность с нардепа Ярослава Дубневича означает, что парламент меняется в хорошую сторону.

Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал политолог Виктор Небоженко.

"В любом парламенте лишение неприкосновенности вызывает острейшие дебаты среди различных партий. Даже среди друзей. Важно, что это произошло. Произошло унизительно.

Дубневич - мультимиллионер. Вместе с братом они практически магнаты. Человек, которые распоряжаются огромными собственными и государственными ресурсами, вдруг оказываются под подозрением. Теперь следователям и суду еще предстоит доказать вину. А вот это гораздо труднее, чем лишить неприкосновенности.

Надо смотреть не на то, кто проголосовал "за" или "против". А то, что само голосование состоялось. Парламент нашел в себе силы. Такого в Верховной Раде еще не было, чтобы так рано и без политических мотивов. Генеральный прокурор дал справку по Дубневичу и с него начали.

Дубневич - мультимиллионер. Вместе с братом они практически магнаты

Происходит эволюция, что-то меняется в хорошую сторону. Если к концу роботы парламента 20 депутатов лишать неприкосновенности и они получат различные сроки тюремного заключения, значит украинская элита начинает очищатся сверху. И все "дубневичи", большие или маленькие, в следующий раз 20 раз подумают, идти им в парламент или сразу уезжать в Швейцарию.

Но Дубневича не посадят. Помним как одного из ярых певцов "русского мира" из "Оппоблока" Ахметова (в декабре 2016-го Верховная Рада лишила неприкосновенности нардепа Вадима Новинского. - Gazeta.ua) тоже лишили неприкосновенности, но к нему и близко никто не прикоснулся. Мультимиллионер, никто его не арестовал. Так и с Дубневичем будет. Будут суды, какие-то формы удержания.

К концу года еще увидим похожие решения парламента. Другие группы скажут "А почему же Пашинского и Дубневича держат, а остальных не трогают?".Президенту и генеральному прокурору для равновесия и динамики придется выдвигать дела по отношению к другим финансово-уголовным группам", - говорит Виктор Небоженко.

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31 октября Верховная Рада разрешила привлечь к уголовной ответственности, задержать и арестовать народного депутата из группы "За будущее" Ярослава Дубневича. По версии следствия, нардеп лоббировал выделение денежных средств "Укрзализныци" на закупку товаров в подконтрольных ему предприятий. Финансовые потери от реализации схемы составили более 93 млн грн. "За" арест голосовали фракции "Слуга народа" и "Голос".