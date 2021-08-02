Сюмар объяснила, что не так с делами Павловского и Шандры

 
Ексклюзивы
1/5
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
1 Просмотров: 144
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
4 Просмотров: 2016
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Просмотров: 369
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
14 Просмотров: 1539
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 243
Август начнется с мощной бури: какой погодой закончится лето
Август начнется с мощной бури: какой погодой закончится лето
1 Просмотров: 720
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Просмотров: 6939
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
2 Просмотров: 819
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Просмотров: 387
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Просмотров: 621
Фото
Все фото
5
5
21
7
4
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Показали коррупционные риски украинских политиков - у кого больше всего
Показали коррупционные риски украинских политиков - у кого больше всего
Медведчук пришел в апелляционный суд
Медведчук пришел в апелляционный суд
Видео
Все видео
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Мендель шлет в Кремль дифирамбы о Ермаке, Арахамия- "шантажист мира". Самые большие политические маразмы июля
Мендель шлет в Кремль дифирамбы о Ермаке, Арахамия- "шантажист мира". Самые большие политические маразмы июля
НАБУ пыталась остановить авто СБУ с Чаусом
НАБУ пыталась остановить авто СБУ с Чаусом
"Голос" заявил о 86% поддержки Рудык. Некоторые делегаты говорят о "фарсе"
"Голос" заявил о 86% поддержки Рудык. Некоторые делегаты говорят о "фарсе"
"Езжай к Лукашенко, которому ж*пу облизываешь" - Шкиряк публично обругал нардепа Шевченко
"Езжай к Лукашенко, которому ж*пу облизываешь" - Шкиряк публично обругал нардепа Шевченко
Интервью
1/5
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 783
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1350
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 243
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Просмотров: 801
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 2241
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 1414
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
понедельник, 02 августа 2021 18:23

Сюмар объяснила, что не так с делами Павловского и Шандры

  Комментировать
Сюмар объяснила, что не так с делами Павловского и Шандры
Люди начинают прозревать, видят кто и что делал в 2014 году - Сюмар. Фото: eurosolidarity.org

Заоблачные суммы залога по делу "Кузницы на Рыбацком" свидетельствует о политической мотивации и нарушении прав человека.

Об этом сказала народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар в комментарии "Прямому".

"Это дело имеет серьезные перспективы в Европейском суде по правам человека. Потому что покажет, что граждан Украины из-за политических заказов по политическим мотивам оставляют без права даже на апелляционные обжалования и унижают таким содержанием в клетках, когда преступление никак не связано с насилием. Это только подозрения, ничем не обоснованные, залоги, которые априори человек не может выплатить. Поэтому обычно уровень абсурда зашкаливает, и он не на улице, а в судебных залах", - отметила Сюмар.

"Как и многие дела против Петра Порошенко, дела Павловского и Шандры можно назвать политическим заказом, чтобы избавить президента Владимира Зеленского от его конкурента в политике, от Порошенко. Поэтому очевидно, что люди начинают прозревать, видят, кто и что делал в 2014 году. Почему страна состоялась, как она развивалась в 2014 - 2019 годах, когда была создана армия, безвизовый режим и много внешнеполитических побед. А также внутренних побед, когда отвоевано было две трети Донбасса", - отметила депутат.

"Они были отвоеваны благодаря таким людям, как тот же Игорь Павловский. И сегодня все это перечеркивается, потому что сегодня должен быть один герой - комик Зеленский. И в этом нонсенс. На 30-летие независимости нас хотят закормить телевизором и шоу вместо того, чтобы строить страну и защищать ее. Угроза никуда не исчезла", - добавила Сюмар.

Она также прокомментировала ситуацию, когда в судебном заседании объявили перерыв из-за того, что сотрудники "Кузницы на Рыбацком" скандируют под стенами суда.

"Я не знала, что в Украине нет уже конституционного права на протесты, что у нас суды управляют митингами. Поэтому это абсолютно абсурдное требование. Люди пришли выразить позицию. Когда будет надежда на честное судопроизводство, будет демонстрация такого честного суда, тогда не будет митингов, а будет доверие к судебной системе и судьям. Когда ее нет, когда сегодня суды управляются фактически с улицы Банковой, выполняют политические заказы, такое будет только усиливаться. Это мирный протест, но судьям следует помнить, что в Украине бывают не мирные протесты также. И не дай бог до этого довести", - сказала Сюмар.

"Все сегодня развивается так, чтобы снова Украина вынуждена была восставать. Потому что этот уровень несправедливости, когда держат в клетке человека, точно не представляющего угрозы, демонстративно его хотят унизить, из нее хотят через унижение выбить признание. Человек, который создавал оборонительный комплекс, украинский флот, захваченный россиянами в Крыму, который работал на обороноспособность страны, защитил ее -и сегодня такие вещи не являются нормальными, они направлены на унижение человеческого достоинства и фактически являются применением пыток", - добавила депутат.

"Европейская Солидарность"
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сюмар объяснила, что не так с делами Павловского и Шандры». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
августа

Москва попросила помощи США

В Одессе вспыхнула эпидемия

Самое читаемое
1 августа День ангела отмечают обладатели мужественных имен. Не забудьте их поздравить
1 августа День ангела отмечают обладатели мужественных имен. Не забудьте их поздравить
5
 Просмотров: 13266
Полно места и расход до 6 л горючего - как едет гигантский Opel Zafira Life
Полно места и расход до 6 л горючего - как едет гигантский Opel Zafira Life
18
 Просмотров: 6489
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев 5 Просмотров: 4752
Гороскоп на 1 августа: какие неожиданности готовит последний месяц лета
Гороскоп на 1 августа: какие неожиданности готовит последний месяц лета
 Просмотров: 4374
Ярославский объяснил, как приготовить аппетитные ленивые вареники
Ярославский объяснил, как приготовить аппетитные ленивые вареники Просмотров: 4194
Политика
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
 1 Просмотров: 135
СБУ нейтрализовала ячейку "Патриотов - За жизнь" Кивы
СБУ нейтрализовала ячейку "Патриотов - За жизнь" Кивы Просмотров: 468
Разумков собирает Раду на внеочередное заседание в День Независимости
Разумков собирает Раду на внеочередное заседание в День Независимости Просмотров: 90
Патриоты не позволят власти Зеленского преследовать защитников государства - Павленко
Патриоты не позволят власти Зеленского преследовать защитников государства - Павленко Просмотров: 189
Оскорбил Лукашенко. Белорусского журналиста засудили на 1,5 года колонии
Оскорбил Лукашенко. Белорусского журналиста засудили на 1,5 года колонии Просмотров: 135
Больше всего комментируют
14
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
5
За "Северный поток-2" Украина должна получить План действий по членству в НАТО - Порошенко
5
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев
4
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
2
Похищение Чауса: жена экс-судьи сделала заявление
Голосов: 7913
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть