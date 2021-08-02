Сюмар объяснила, что не так с делами Павловского и Шандры

Люди начинают прозревать, видят кто и что делал в 2014 году - Сюмар. Фото: eurosolidarity.org

Заоблачные суммы залога по делу "Кузницы на Рыбацком" свидетельствует о политической мотивации и нарушении прав человека.

Об этом сказала народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар в комментарии "Прямому".

"Это дело имеет серьезные перспективы в Европейском суде по правам человека. Потому что покажет, что граждан Украины из-за политических заказов по политическим мотивам оставляют без права даже на апелляционные обжалования и унижают таким содержанием в клетках, когда преступление никак не связано с насилием. Это только подозрения, ничем не обоснованные, залоги, которые априори человек не может выплатить. Поэтому обычно уровень абсурда зашкаливает, и он не на улице, а в судебных залах", - отметила Сюмар.

"Как и многие дела против Петра Порошенко, дела Павловского и Шандры можно назвать политическим заказом, чтобы избавить президента Владимира Зеленского от его конкурента в политике, от Порошенко. Поэтому очевидно, что люди начинают прозревать, видят, кто и что делал в 2014 году. Почему страна состоялась, как она развивалась в 2014 - 2019 годах, когда была создана армия, безвизовый режим и много внешнеполитических побед. А также внутренних побед, когда отвоевано было две трети Донбасса", - отметила депутат.

"Они были отвоеваны благодаря таким людям, как тот же Игорь Павловский. И сегодня все это перечеркивается, потому что сегодня должен быть один герой - комик Зеленский. И в этом нонсенс. На 30-летие независимости нас хотят закормить телевизором и шоу вместо того, чтобы строить страну и защищать ее. Угроза никуда не исчезла", - добавила Сюмар.

Она также прокомментировала ситуацию, когда в судебном заседании объявили перерыв из-за того, что сотрудники "Кузницы на Рыбацком" скандируют под стенами суда.

"Я не знала, что в Украине нет уже конституционного права на протесты, что у нас суды управляют митингами. Поэтому это абсолютно абсурдное требование. Люди пришли выразить позицию. Когда будет надежда на честное судопроизводство, будет демонстрация такого честного суда, тогда не будет митингов, а будет доверие к судебной системе и судьям. Когда ее нет, когда сегодня суды управляются фактически с улицы Банковой, выполняют политические заказы, такое будет только усиливаться. Это мирный протест, но судьям следует помнить, что в Украине бывают не мирные протесты также. И не дай бог до этого довести", - сказала Сюмар.

"Все сегодня развивается так, чтобы снова Украина вынуждена была восставать. Потому что этот уровень несправедливости, когда держат в клетке человека, точно не представляющего угрозы, демонстративно его хотят унизить, из нее хотят через унижение выбить признание. Человек, который создавал оборонительный комплекс, украинский флот, захваченный россиянами в Крыму, который работал на обороноспособность страны, защитил ее -и сегодня такие вещи не являются нормальными, они направлены на унижение человеческого достоинства и фактически являются применением пыток", - добавила депутат.