Сытник рассказал о звонках на "горячую линию" НАБУ после обращения Зеленского

По словам директора НАБУ, количество звонков увеличилось. Фото: РБК-Україна

На "горячей линии" Национального антикоррупционного бюро гражданам советуют, куда им надо обращаться, если их сообщения о коррупцию подследственные НАБУ.

После совета президента Владимира Зеленского гражданам звонить в НАБУ по поводу коррупции количество звонков на "горячую линию" увеличилось, пишет Интерфакс-Украина.

"Конечно, количество звонков возросло. Если президент ориентирует общество звонить в НАБУ. Но принцип работы "горячей линии" после этого обращения не изменился. Просто о существовании "горячей линии" узнали гораздо больше граждан. Для нас ничего не изменилось. Как и раньше, мы реагируем на любой звонок. Если это наша компетенция, то сразу приобщался детектив. А если компетенция другого органа, то мы ориентируем людей, куда обратиться, чтобы защитить свои права", - сказал директор НАБУ Артем Сытник.

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23 сентября в видеообращении в Facebook Зеленский заявил, что запускает "масштабный" челлендж. Он предложил украинцам жить по закону, платить налоги и сообщать о коррупции на горячую линию НАБУ. "Если от вас требуют взятку, предлагают "откат" или любую другую коррупционную схему: пожалуйста, не молчите, не нужно писать в соцсетях "все пропало", "те - такие же как те", "Зеленский понаставил своих решал" нет. Обращайтесь на горячую линию НАБУ - 0800503 200. Звоните и сообщайте, а правоохранительные органы будут реагировать и наказывать", - сказал президент.