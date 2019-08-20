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вторник, 20 августа 2019 13:01

Сытник рассказал, будет ли ездить по вечерам к Зеленскому

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Сытник рассказал, будет ли ездить по вечерам к Зеленскому
"Рабочая встреча может быть не только в рабочем кабинете", - Сытник. ФОТО: УНИАН

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник может заехать домой к президенту Владимира Зеленского, если тот пригласит. Не видит в этом ничего плохого.

"Я не исключаю, если пригласит, то, может, заеду. Это президент страны, который работает круглосуточно, судя по тому, что я видел. Нужно учитывать не факт встречи, а на то, каким образом это повлияло или не повлияло на работу определенного органа ", - рассказал Сытник в интервью ObozTV.

На уточнение, что такая вечерняя встреча "не на День рождения", может вызвать подозрение в обществе, глава НАБУ ответил:

"Я на день рождения вообще ни к кому не ездил. Кроме рабочих встреч за 4 года больше ничего не было. Конечно, я готов всегда ответить, несколько встреч было в офисе президента, в основном с Русланом Рябошапкой. Я не вижу ничего плохого в том, что я могу заехать ".

"Рабочая встреча может быть не только в рабочем кабинете. Поэтому я еще раз хочу сказать, что нерабочих встреч у меня не было. И мне их даже никто не предлагал провести".

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В конце мая Зеленский встретился с директором НАБУ Артемом Сытником и руководителем САП Назаром Холодницким. Глава государства дал антикоррупционерам 3 месяца для демонстрации способности органов.

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