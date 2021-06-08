Сытник обратился в СБУ по поводу "пленок Медведчука"

НАБУ попросили предоставить записи переговоров Медведчука. Фото: "Лица"

Национальное антикоррупционное бюро обратилось в СБУ из-за публикации телефонных переговоров главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука с ЛДНР и чиновниками Кремля.

Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает "Громадське".

"Мы обратились в СБУ с письмом с просьбой передать эти записи для того, чтобы рассмотреть возможность их использования. По нашей информации, именно СБУ делала записи в соответствии с законодательством", - сказал Сытник.

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В СБУ слова Сытника не комментировали. Ранее там говорили, что проверяют достоверность записей.

Обнародовали последнюю часть пленок нардепа и одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука. На них он влезает в переговоры России и Украины по газу, договаривается о поставках электричества в аннексированный Крым и лишь немного касается вопроса пленных, говорится в расследовании Bihus.Info на YouTube.