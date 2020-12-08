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вторник, 08 декабря 2020 12:55

Сытник может спать спокойно. Прокомментировали назначение нового директора НАБУ

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Сытник может спать спокойно. Прокомментировали назначение нового директора НАБУ
Конституционные изменения, по словам министра, будут заключаться в том, что президент сможет назначать директора НАБУ только по согласованию с ВР. Фото: "Униан"

Назначение нового директора НАБУ неактуально.

Власть сосредоточена на разработке конституционных изменений для урегулирования этого вопроса, рассказал министр юстиции Денис Малюська, пишет "РБК-Украина".

"Вопрос пока что неактуален и с этим можно не спешить. После внесения изменений в Конституцию мы подключимся к разработке соответствующих изменений в закон о НАБУ", - сказал он.

Конституционные изменения, по словам министра, будут заключаться в том, что президент сможет назначать директора НАБУ только по согласованию с ВР.

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Артем Сытник возглавлял НАБУ с апреля 2015 года. Директора НАБУ назначают сроком на 7 лет.

В конце августа Контситуционный суд сделал вывод, что 5-й президент Петр Порошенко превысил свои полномочия, назначая Артема Сытника на должность директора НАБУ.

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