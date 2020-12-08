Сытник может спать спокойно. Прокомментировали назначение нового директора НАБУ

Назначение нового директора НАБУ неактуально.
Власть сосредоточена на разработке конституционных изменений для урегулирования этого вопроса, рассказал министр юстиции Денис Малюська, пишет "РБК-Украина".
"Вопрос пока что неактуален и с этим можно не спешить. После внесения изменений в Конституцию мы подключимся к разработке соответствующих изменений в закон о НАБУ", - сказал он.
Конституционные изменения, по словам министра, будут заключаться в том, что президент сможет назначать директора НАБУ только по согласованию с ВР.
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Артем Сытник возглавлял НАБУ с апреля 2015 года. Директора НАБУ назначают сроком на 7 лет.
В конце августа Контситуционный суд сделал вывод, что 5-й президент Петр Порошенко превысил свои полномочия, назначая Артема Сытника на должность директора НАБУ.
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