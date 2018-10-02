Сыроид ткнула носом власть в бездействии касательно России

Где санкции против России? - спрашивает вице-спикер Оксана Сыроид. Фото: Тарас ПОДОЛЯН

Нынешняя политика Украины в отношении России не является политикой, как к врагу. Об этом сказала вице-спикер Оксана Сыроид в кулуарах парламента.

"Что Украинское государство делает, кроме того, что голосует за всевозможные обращения? Где решение самого Украинского государства в отношении России? Где санкции?

Кто сегодня из российских бизнесменов находится под санкциями? Например, сегодня облгазами владеют граждане России - олигархи. Это означает, что наша экономика чрезвычайно уязвима от РФ. Нельзя себе представить, чтобы критическая инфраструктура была в руках врага. В Украине работают российские финансово-банковские учреждения. За последние годы мы увеличили импорт из России", - заявила она.

"Сегодня украинская власть комплиментарна по отношению к врагу, к сожалению", - добавила Сыроид.

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Россия аннексировала Крым в марте 2014-го. С лета того же года вооруженные силы РФ принимают непосредственное участие в боевых действиях против ВСУ на Донбассе. Из-за российской агрессии на Донбассе погибли более 10 тыс. человек.