Сына Януковича заочно арестовали

Высший антикоррупционный заочно арестовал Александра Януковича, сына президента-беглеца. Фото: uapress.info

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сыну президента-беглеца Виктора Януковича - Александру Януковичу.

Такое решение приняли сегодня, 13 октября, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.



Александр Янукович совместно с отцом подозревается в незаконном присвоении комплекса сооружений государственной резиденции "Межигорье" на территории Вышгородского района под Киевом. Это нанесло государству более 500 млн грн убытков.



"Суд поддержал позицию прокурора и детектива и удовлетворил ходатайство в полном объеме", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ющенко рассказал, как "Межигорье" оказалось в руках Януковича

Следственный судья ВАКС по ходатайству прокуроров САП и детективов НАБУ предоставил разрешение на специальное досудебное расследование в отношении президента-беглеца и его сына 25 августа 2021 года.

7 октября следственная судья Высшего антикоррупционного суда Екатерина Широкая заочно арестовала президента-беглеца Виктора Януковича в деле о присвоении "Межигорья". В случае задержания его должны в течение 48 ч. доставить в суд для взятия под стражу или избрания более мягкой меры пресечения.