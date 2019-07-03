"Свобода" преодолеет 5% барьер благодаря явке избирателей - политолог

Политолог Петр Олещук спрогнозировал вероятность Объединенных силы националистов пройти в Верховную Раду. Фото: 112 канал

Объединенные силы националистов, которые идут на парламентские выборы в списке "Свободы", преодолеют 5% избирательный барьер благодаря явке своих избирателей.

Об этом в интервью "4 каналу" сказал политолог Петр Олещук.

"На выборах летом явка будет традиционно низкой. А явка избирателей националистов будет близкой к 100%, потому что они очень ответственные и мобилизованы. Учитывая это, "Свобода" вполне может преодолеть 5% барьер", - отметил Олещук.

По словам эксперта, в пользу "Свободы" сыграет также объединение всех националистов в один список.

"Все привыкли, что националисты не объединяются почти никогда. Сейчас есть определенная тенденция, которая эту ситуацию перекрывает. Они объединились, в результате чего получили мощный список и мощную первую пятерку, где представлены все известные деятели националистического движения последних лет - Тягнибок, Белецкий, Ярош, Тарасенко, Кошулинский".

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"У подавляющего большинства политических сил списки являются ситуативными, выстроенными исключительно на нынешнем электоральном моменте, с большим количеством случайных людей, чего нельзя сказать о "Свободе". В них фактически весь список состоит из людей, которые прошли с националистами долгий путь. То есть они не меняли своих идеологических предпочтений, как были украинскими националистами, так ими и остаются", - добавил Олещук.

Партия ВО "Свобода идет на досрочные парламентские выборы совместно с "Нацкорпусом", "Правым сектором","Государственной Инициативой Яроша", "Организацией украинских националистов" и "Конгрессом украинских националистов".