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"Свобода" пикетировала аграрный комитет: землю надо сохранить в руках украинцев

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&quot;Свобода&quot; пикетировала аграрный комитет: землю надо сохранить в руках украинцев
Украинские националисты пикетировали заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики

2 октября украинские националисты пикетировали заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики. Организаторы подчеркивают: принимать законопроект №2178 "О внесении изменений к некоторым законодательным актам относительно оборота земель сельхозназначения" - недопустимо. Он угрожает национальной безопасности Украины.

Представители ВО "Свобода" отправились на заседание парламентского комитета, чтобы донести депутатам позицию националистов – приоритетом является сохранение украинской земли в руках украинской нации.

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Выступая на заседании аграрного комитета Рады, лидер "Свободы" Олег Тягнибок отметил:

"Поспешное введение рынка земли может привести к непредсказуемым последствиям, учитывая отношение украинского общества к этой теме. Поэтому обращаюсь к народным депутатам: чтобы не подрывать и так нестабильную внутреннюю ситуацию в Украине, призываю не спешить, провести общественные слушания и отбросить все законопроекты, которые могут угрожать национальной безопасности Украины.

Учитывая, что Украина находится в состоянии войны, обострять еще и внутреннюю ситуацию и будоражить общество – это может иметь катастрофические последствия. Не следует учитывать прихоти внешних партнеров. В центре должен быть интерес украинского общества, украинского крестьянина, украинская перспектива", - отметил Тягнибок.

ВО "Свобода" выступает категорически против плана президента Украины Владимира Зеленского и фракции "Слуги народа" в Верховной Раде открыть рынок земли. Подчеркивает: сельскохозяйственная земля – это единственный стратегический ресурс, который не подлежит воспроизведению, является репродуктивной условием жизнеспособности и сохранения генофонда Украинской нации, от которого зависит продовольственная безопасность и экономическая роль Украины в мире".

14 октября 2019 года в Киеве на Покрову в честь 77-летия создания Украинской Повстанческой Армии состоится традиционный Марш УПА "Защитим украинскую землю!", сообщает пресс-служба Всеукраинского объединения "Свобода".

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02
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