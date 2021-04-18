Швейцария предложила добрые услуги Путину и Байдену

Встречу Путина и Байдена могут провести в Швейцарии. Фото: rbc.ru

Швейцария готова принять у себя встречу президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена. Они собираются обсудить не только отношения между странами, но и Украиной.

Об этом сообщило издание Tages-Anzeiger.

"Швейцария готова предложить свои добрые услуги, когда они будут полезны и желательны. Сюда также входит участие в качестве организатора конференций или встреч", - заявили в Федеральном министерстве иностранных дел Швейцарии.

В то же время в Швейцарии отказались сообщать какие-либо детали, касающиеся возможного проведения там встречи представителей Москвы и Вашингтона, "по причинам конфиденциальности".

Также готовность принять президентов США и России в себя уже заявили Австрия, Финляндия и Чехия.

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Встреча президентов США и России может произойти уже в предстоящие недели. Такое предложение поступило от американского лидера Джо Байдена.

Приоритет политики американского президента Джо Байдена - внутренняя безопасность США. Подтверждением этому стало возвращение двух американских эсминцев с Черного моря. Новые американские санкции против России - предупреждение и призыв не вмешиваться во внутренние дела Штатов, как было в период президентских выборов. Путин расценивает это как слабость Америки. Это дает ему возможность на новое наращивание силы, сказал в интервью Gazeta.ua директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица.