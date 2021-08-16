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понедельник, 16 августа 2021 19:47

Швеция примет участие в саммите "Крымской платформы"

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Швеция примет участие в саммите &quot;Крымской платформы&quot;
Швецию на "Крымской платформе" представят премьер-министр и министр обороны. Фото: Reuters

Швеция примет участие в саммите "Крымской платформы".

Страну будет представлять премьер-министр Стефан Левен и министр обороны Питер Хультквист. Об этом сообщает пресс-служба правительства Швеции.

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"Участие премьер-министра в "Крымской платформе" подтверждает принципиальную поддержку Швецией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", - отметили в пресс-службе.

Также 16 августа участие в саммите "Крымской платформы", который состоится в Украине 23 августа, официально подтвердила Канада.

"Крымская платформа" - дипломатическая инициатива Украины, в перспективе - международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова.

26 февраля 2021 года Владимир Зеленский подписал Указ "Об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя", которым постановил образовать Организационный комитет по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы. Согласно документу, МИД обеспечивает координацию участия Украины в деятельности "Крымской платформы".

Председателем Организационного комитета по подготовке учредительного саммита "Крымской платформы" является министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ожидается, что "Крымская платформа" будет представлена в Парламентской ассамблее Совета Европы. Датой проведения учредительного саммита определено 23 августа 2021 года, по его итогам может быть принята декларация.

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