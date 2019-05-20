"Сувениров не нужно" - Зеленский призвал эмигрантов вернуться в Украину

Зеленский призвал украинцев вернуться в страну

Президент Владимир Зеленский пообещал восстановить украинское гражданство всем украинцам, эмигрировавшим за границу.

Об этом он сказал во время своего выступления с трибуны парламента.

"Обращаюсь ко всем украинцам в мире. Нас 65 миллионов. Не удивляйтесь, нас 65 миллионов тех, кого родила украинская земля: украинцев в Европе и Азии, в Северной и Южной Америке, в Австралии и Африке. Обращаюсь ко всем украинцам на планете: вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить новую, сильную и успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство. Вы должны ехать в Украину не в гости, а домой. Мы ждем вас. Сувениров из-за границы не нужно. Привезите, пожалуйста, свои знания, опыт и ментальные ценности. Все это поможет нам начать новую эпоху", - сказал Зеленский.

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Сегодня, 20 мая, новоизбранный президент Владимир Зеленский принес присягу народу Украины.